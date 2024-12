Dolor y preocupación: Isabel Macedo y el verdadero motivo de su ausencia en los Martín Fierro de la Moda

Embed

Si bien Macedo viajó desde Salta a Buenos Aires con el debido tiempo, las fuertes molestias que todavía siente en la cara tras su reciente accidente en los ensayos de Margarita le impidieron seguir adelante con sus planes.

“Me tomé el vuelo, me vine para acá para prepararme para el Martín Fierro de la Moda, para estar lista, para estar divina, pero en el avión empecé a sentir que la nariz me hacía ruido. No sabía si era la presión o qué, pero me empecé a sentir mal, me dolía la cabeza”, comenzó explicando todavía con algunos moretones en el rostro.

Y fue allí que reveló: “Me duele todo, del golpe obviamente, pero se empezó a agrandar el dolor”, a lo que sumó que tras bañarse y comenzar a peinarse el dolor se hizo intolerable. “No puedo soportar ni una brocha en la cara, no me puedo maquillar”, concluyó resignada.

Isabel Macedo

Isabel Macedo mostró la herida en su cara tras el fuerte accidente en Margarita: el impactante video

Hace algunos días en medio de los ensayos para los shows de la serie Margarita en el Movistar Arena, Isabel Macedo sufrió un terrible accidente que preocupó a todos sus seguidores.

El periodista Gustavo Méndez fue quien comunicó desde las redes sociales el percance que sufrió la actriz: “Isabel Macedo se accidentó durante los ensayos de Margarita. En el día de ayer, la actriz y protagonista de la serie sufrió un golpazo y se fracturó la nariz”.

Lo cierto es que ante la alerta y preocupación que generó este dato, Macedo grabó un video donde contó cómo se siente tras el fuerte golpe que sufrió en su nariz y mostró la herida que tiene.

La madre de Isabelita y Julia confirmó además que por suerte se trató de un golpe, dolor y herida pero que no hay lesión ósea ni de gravedad.

"Leí que están todos muy preocupados porque me golpee en los ensayos. Es verdad pero no me rompí la nariz, sí me la lastimé y me golpee un poco bastante", indicó Isabel Macedo.

Y contó cómo se siente y esperanzada en recuperarse del todo pronto: "Tengo hinchado me duele pero puedo abrir el ojo y ver, estoy muy hinchada y dolorida pero vamos, vamos...".