Dura acusación contra Maju Lozano: "Ella no quería que Lío Pecoraro..."

"Con El Nueve, la mejor. Incluso, antes de que me llamaran de Telefe, yo había presentado un proyecto de un programa en el que sería el conductor", deslizó Lío Pecoraro ante las cámaras de América TV. Y tras asegurar que pudo darse el lujo de decir que no, ante la consulta de qué le dijo Lozano, el periodista prefirió guardar reserva pero aseguró que donde no se siente cómodo prefiere no estar.

En tanto, luego de la nota y con su compañero de El run run del espectáculo (Crónica TV), Fernando Piaggio, en el piso de LAM como invitado éste le puso nombre y apellido al motivo por el cual Lío Pecoraro nunca regresó al programa de Maju Lozano, apuntando directamente a la conductora.

Por qué Lío Pecoraro no regresó al programa de Maju Lozano, según Fernando Piaggio

De esta manera, tras el tape en el que Lío Pecoraro se mostró cauto en sus declaraciones, aunque dando a entender que hubo una mano negra que hizo que él decidiera no retomar su trabajo en canal Nueve al cambiar algunas de las condiciones de trabajo que tenía hasta el momento en que debió ausentarse para ocuparse de su salud, su amigo y compañero de El run run del espectáculo -Fernando Piaggio- apuntó directo sobre Maju Lozano.

piaggio pecoraro captura LAM.jpg Fernando Piaggio apuntó a Maju Lozano como la responsable de la salida de Lío Pecoraro del programa Todas las tardes (El Nueve).

"Estuvieron un año y medio prometiéndole y diciéndole 'te esperamos, tenés tu lugar', y cuando va a la reunión, le dicen 'Lío, lamentamos, pero lo que te venimos prometiendo no está", comenzó explicando Piaggio.

Pero cuando una de las angelitas quiso saber qué dijo Maju Lozano al respecto, "Porque se lleva muy bien con Maju..." argumentó Pía Shaw, el colega de Pecoraro respondió terminante "La que no quería que Lío esté a su lado es Maju Lozano", develando así el motivo de la retirada de Lío del ciclo al negársele seguir ocupando el lugar que tenía antes de su obligada licencia médica.