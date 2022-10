Ecos de la salida de Tomás Holder de Gran Hermano 2022: apareció la espontánea

Lo cierto es que tras la salida del rosarino, a unos minutos de culminada la gala de eliminación, en la casa ya comenzó a circular con fuerza que uno de los 17 jugadores que quedan utilizó la espontánea.

Alfa fue el primero en asegurar, mientras hablaba con Agustín, que ya habían utilizado la conocida nominación espontánea que tanto terror genera entre los hermanitos.

Según contó el hombre de 60 años, cuando se acercó al confesionario para utilizarla, Gran Hermano le dijo que ya se había usado.

En tanto, en conversación con algunas de las chicas, María Laura expresó que quien usó la espontánea tras la eliminación de Holder fue Nacho Castañares Puente.

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022

Y a las 23:35, Santiago Del Moro anunció finalmente que Tomás Holder era el primer participante en abandonar la casa. El rating de Gran Hermano 2022 (Telefe) marcaba 20.2 puntos.

"La pasé muy bien, me gustó conocerlo a todos. Me llevo algo bueno de todos. Fue un juego, bien o mal. Me divertí, hice lo que pude. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, limpio o sucio, como ustedes quieran. Disfruten la casa y llévense algo lindo", le dijo el rosarino a sus compañeros antes de irse.

Por último, el animador anunció que el flamante eliminado había cosechado el 59.40%, mientras que Agustín el 40.6%.