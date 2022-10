Gran Hermano 2022: se definió el primer eliminado del reality 

Y durante la gala, a las 22:40, Santiago del Moro anunció que el primer salvado de la noche era Marcos. Y la votación siguió luego entre Tomás y Agustín.

Con el 17.96 por ciento de los votos de la gente, Marcos Ginocchio seguirá en el juego y su festejo dentro del show no se hizo esperar junto a los participantes con los que tiene más afinidad.

Tras conocer esta votación parcial, Gisela, la mamá de Tomás, fue contundente a la hora de definir la estrategia que estaba realizando su hijo. “No me pone nerviosa si se queda o se va, sino el personaje que está mostrando, que a mí como mamá no me gusta. Pero entiendo que entró con ese juego de Tik Tok, ese es su personaje. Tiene 21 años, pasa que es gigante por su altura y cuerpo. Pero aún es chico”, le dijo al conductor.

Gran Hermano 2022

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022

Y a las 23:35, Del Moro anunció finalmente que Tomás Holder era el primer participante en abandonar la casa. El rating de Gran Hermano 2022 (Telefe) marcaba 20.2 puntos.

"La pasé muy bien, me gustó conocerlo a todos. Me llevo algo bueno de todos. Fue un juego, bien o mal. Me divertí, hice lo que pude. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, limpio o sucio, como ustedes quieran. Disfruten la casa y llevense algo lindo", le dijo el rosarino a sus compañeros antes de irse.