La drástica acción del novio de Tamara Pettinato tras la filtración del video con Alberto Fernández

En el siguiente video, Tamara Pettinato aparece en el mismo lugar escribiendo una carta de amor a Alberto, en unas imágenes que recorrieron rápidamente las redes y medios.

Lo cierto es que el fin de semana, en medio del gran escándalo, se conoció una imagen de Tamara en Comodoro Rivadavia, donde viajó para estar con su novio, el diputado nacional por Chubut, José Glinski, con quien sale hace más de un año.

tamara pettinato chubut.jpg

En medio de la búsqueda de tranquilidad ante el revuelo que causaron esas imágenes, la pareja de Tamara Pettinato tomó una drástica decisión.

Desde su cuenta de Instagram, José quitó la posibilidad de comentar las publicaciones, para tratar de resguardar los comentarios de los usuarios que puedan aparecer referidos a este escándalo.

En tanto, en las últimas horas el diputado optó por no realizar publicaciones. Por el momento, ambos mantienen el silencio en público tras la filtración de los escandalosos videos de Tamara con Alberto Fernández.

tamara pettinato jose glinski.jpg

El durísimo discurso de Flor de la V contra Alberto Fernández: "Golpeador, violento y paje.."

Flor de la V abrió la emisión de viernes de Intrusos, América Tv, dando un firme discurso sobre la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez al ex presidente de Argentina Alberto Fernández.

"Ayer aparecieron las fotos de Fabiola Yañez golpeada y terminaría de confirmar que Alberto Fernández, ex presidente de la Nación, sería un golpeador, después la Justicia tiene que investigar", comenzó la conductora muy movilizada por el tema.

"Es un tema complejo, la verdad que estoy impactada. Mientras veía todo (las fotos de Fabiola Yañez y video de Tamara Pettinato) lo primero que iba pensando es cómo se destroza la imagen presidencial de una manera atroz", continuó la conductora.

Flor de la V dejó en claro su decepción con el ex presidente: "No podía dejar de pensar que Alberto Fernández fue elegido por el pueblo, no podía dejar en millones de personas en sentirse desilusionadas y estafadas. La política es la última esperanza de tener un país mejor, mejores salarios y mejor calidad de vida. Cuando se expone tan asquerosamente a un hombre hoy tan detestable como Alberto Fernández, golpeador, violento, en este caso, paje..".

Embed

"Tamara (Pettinato) no es el foco de la situación, lo más importante es tratar de comprender cómo un presidente de la Nación se convirtió en eso que supuestamente combatía porque fue el que instaló el Ministerio de género y diversidad, el que aprobó el aborto en la Argentina. Pero hacía eso y después en su casa golpeaba a su mujer", profundizó.

Y reconoció la desilusión que tuvo con Alberto Fernández: "Me imagino la decepción y tristeza que estamos viviendo muchas personas que confiamos en un proyecto político. Me produce muchísimo dolor porque siento que en el fondo nosotras seguimos estamos en el medio una lucha que no les importamos, que vamos a seguir siendo violentadas, violadas y nos van a seguir matando".

"No debemos bajar los brazos para nada ni sentirnos amedrentadas. Estoy impactada. Hace años que el peronismo que se viene desmoronando con diferentes situaciones, las últimas de violencia hacia la mujer. Hay cosas atroces, esperemos que lo más rancio de la política argentina de una vez por toda desaparezca de verdad. No bajemos los brazos", cerró con fuerza la conductora.