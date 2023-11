El amante de Andrea Rincón con el que se acostaba en la misma cama que con su pareja

“Esa persona que en ese momento era mi pierna, mi mejor amigo, mi todo… Hay que ser muy conchuda para hacer lo que yo hice”, se sinceró Rincón.

En ese sentido, recordó: “Yo convivía con él y voy a decir lo que hacía, aunque me dé mucha vergüenza… El tipo se iba a laburar, y era: a las cuatro vos te vas, cuatro y media yo llego”.

“Se iba a laburar y yo le abría la puertita a mi amante. Tuve un amante un año entero. El tipo (N. de la R.: en referencia a su pareja) se iba y llegaba el otro. En la misma cama donde yo hacía el amor con él estaba con el otro pibe”, reveló.

“Entonces, digo, hay algo donde no es que engañás a la otra persona. No, loco, traicionás a tu pierna, a tu compañero de vida. Y ahí hay algo que sí es de moral, que tiene que ver con los valores y principios de una persona. Hay cosas que no se hacen”, concluyó.

Andrea Rincón reveló que dejó de tener sexo con su futuro marido y explicó el motivo

Andrea Rincón sorprendió con picantes declaraciones sobre su vida íntima junto a su futuro marido, Mauricio Corrado, confesando por qué optaron por dejar de tener sexo.





Inaugurando el programa de streaming Las pibas dicen, Rincón confió explosiva: “Tener una pareja para mí era 80% sexo y 20% afecto, lo cual me trajo muchos problemas”, para inmediatamente revelar el ayuno de relaciones sexuales que decidieron llevar adelante, sorprendiendo con los métodos adoptados para conseguirlo.



“¿Alcohol? Afuera. ¿Cigarrillo? Afuera. ¿Sexo? Afuera. Primero pusimos almohadas para dividir. (…) Empezamos a dormir vestidos, no funcionaba... pero llorás. En un momento dijimos ‘bueno, te vas a dormir abajo’, llorando los dos. ‘Tenemos que resistir’. Atémonos”, relató entonces Andrea Rincón con su característica verborragia.

“Hasta que un momento empezó a pasar algo que nunca me pasó en la vida... Se empezó a fortalecer la relación y era algo que yo desconocía en una relación, y empezó a cambiar el porcentaje”, admitió la ex GH feliz por su gran presente sentimental.

Finalmente, Andrea aseguró que la experiencia la marcó. “Yo creo que tiene que ver con mi patología, que tiene que ver con que todo es mucho: como chocolate, es mucho chocolate… Es mucha droga… Sexo… Es mucho sexo”, completó.