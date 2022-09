El amante de Charlotte Caniggia reveló cómo fue el momento en el que Roberto los encontró en la cama

Embed

“No nos encontró haciendo tijerita... cuando nos encontró estábamos acostados, yo estaba en cuero pero estábamos charlando en la cama”, comentó el joven en el programa de espectáculos.

Ian aseguró que ella le había dicho que estaba soltera. “Ella me dijo que se estaba separando, nos empezamos a ver hace un mes, le mandé un mensaje para vernos, salimos a comer y estuvimos juntos en el primer día”, añadió.

Por último, el joven indicó cómo reacción cuando Roberto los encontró. "Él actuó como una persona adulta, normal, me dijo ‘andate a la mie… ya porque te mato’, yo agarré mis cosas, me fui. Ella se quedó con él discutiendo”, cerró.

La triste confesión de Charlotte Caniggia sobre la relación con su padre

Charlotte Caniggia estuvo en PH: Podemos Hablar y sorprendió al hacer alusión al vínculo con su padre, El Pájaro Caniggia. En el programa de Andy Kusnetzoff, la mediática reveló que no tiene contacto con el ex jugador.

"¿No tenes relación con Claudio?", le preguntó el conductor. "No hablo mucho con él. Algunas veces le escribo: 'Hola papá, ¿cómo estás?', pero no me contesta", detalló la ex participante de MasterChef Celebrity.

"Está acá. ¿No te dan ganas de verlo?", retrucó Andy. "Sí, está acá, creo, pero él nada.... no me habla. Le mandas 80 mensajes, no te contesta, ya está... ¿qué vas a hacer?", explicó Charlotte.

El conducto deslizó que, tal vez, la indiferencia de El Pájaro se deba al conflicto que tiene con Mariana Nannis, su ex pareja. "A veces, los papás meten a los hijos en sus peleas", sentenció la invitada.