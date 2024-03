El angustiante momento de Julieta Poggio por un tema de salud

Así, en las últimas horas reveló ante sus más de tres millones de usuarios de Instagram el extraño episodio que vivió y no dejó de preocuparla. “Por primera vez en mi vida tuve una parálisis del sueño y entendí lo horrible que es. No se puede explicar lo que se siente”, contó Poggio desde una historia virtual en blanco y negro.

“Muchos me preguntan qué es. Yo nunca sabía lo que era y mi mejor amiga siempre me cuenta que le pasa todo el tiempo y que es muy feo, pero yo no lo podía entender”, comenzó contando, al tiempo que detalló: “Estaba durmiendo una siesta con mi hermana Loli y era como que estaba despierta, pero dormida y quería moverme o quería que ella se diera cuenta, agarrarle la mano como para que me ayude a despertar y no podía”.

Al mismo tiempo, explicó que se le mezclaba el sueño con la realidad. "Duró poco por suerte, pero fue muy real y muy raro hasta que dije ‘agarro todas mis fuerzas y me muevo para un costado y ahí me pude levantar”, señaló todavía angustiada.

“Fue feo y no se puede explicar si nunca lo viviste. Pobre la gente que siempre padece de esto, pero tiene que haber una explicación ¿por qué pasa? ¿es por estrés o porque estás muy dormido?”, se preguntó y le preguntó a sus seguidores, mientras que concluyó asegurando: “La verdad no lo entiendo, realmente no podés hablar ni abrir los ojos, pero estás despierto”.

El imprevisto que vivió Julieta Poggio en su última cita: "Le dije que se quedara tranquilo"

La ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, estuvo como invitada en el streaming conducido por Lizardo Ponce y reveló el percance que vivió en su última cita con un chico.

La actriz estuvo este lunes en La casa del streaming y contó que tuvo un "imprevisto" en plena cita. “Hubo un imprevisto, le llevaron el auto, pero no pasó nada, yo le dije que se quede tranquilo que lo íbamos a buscar", relató.

Y siguió: "Es más, le dije si querés compramos unas cervecitas y vamos tomando en el remís mientras vamos a buscar el auto”.

Más adelante, la modelo dio más detalles de la cita: “Mi última cita fue la semana pasada, estuvo buena, divertida y con mucha charla. A mí me gusta cuando empezás a hablar y siempre hay tema de conversación y no se corta la charla”.