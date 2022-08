El audio que complica por demás a Wanda Nara frente a Carmen, su ex empleada

Cipolla sobre audio asilo pollítico - captura.jpg El abogado de Carmen, Alejandro Cipolla, apuntó contra el nuevo audio de Wanda Nara que demuestra que la empleada no tenía su documentación en regla en Europa.

"Está hablando ahí del asilo político", aseguró Cipolla. Y explicó, arremetiendo contra Wanda Nara, que "El asilo político es una figura que se solicita para personas que son perseguidas por un Estado, no para que vos tengas a una persona en Italia trabajando para vos. Ella no es una ONG".

Con este audio el letrado aseguró, entonces, que Wanda demuestra el grado de vulnerabilidad en el que estaba su empleada, porque sabía que Carmen estaba muy preocupada porque no podía salir a la calle, no podía ir a un hospital, no podía hacer absolutamente nada. "Si se caía en la calle, ni siquiera no podía ir a un hospital", concluyó el abogado sobre la precaria situación en la que su representada vivió durante casi 4 años en Europa.

Fuerte comunicado de Wanda Nara: Llevará a su ex empleada Carmen a la justicia

El minuto a minuto del nuevo Wandagate no dio tregua desde que se desató hace un par de semanas, al punto tal que Wanda Nara confirmó hace días lo que muchos se veían venir: la botinera llevará a la justicia a Carmen, su ex empleada.

"En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por la Sra. María Carmen Cisnero Reboledo las cuales incluyen "seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores y dado el interés que ha despertado la Sra. en los medios de comunicación les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia", comienza rezando el comunicado de la mujer y representante de Mauro Icardi.

El extenso texto sigue, y con lujo de detalles describe el paso de Carmen por la casa de los padres de Francesca e Isabella Icardi. "La misma (Carmen) ha permanecido voluntariamente en dicho país (Italia), recibiendo atención medica incluyendo gastos médicos y estéticos, también 4 dosis de vacuna covid que demuestran el no abandono en ningún momento. Incluyendo personal que la asistía, acompañaba y esperaba en cada trámite o visita médica".

La nueva jurado de Quién tiene la máscara (Telefé), que la semana próxima estará regresando al país para comenzar con las grabaciones del reality televisivo, continuó disparando contra la ya famosa ex empleada de la mediática y el futbolista, desmintiendo cualquier acusación en su contra.

wanda con carmaen.jpg

"He gestionado documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento, además de sus gastos personales que fueron cubiertos por mí. Atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias iniciare acciones judiciales en Italia donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información", cerró fuerte, con su firma al pié: "Atentamente, Wanda Nara".