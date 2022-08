La firme decisión de Wanda Nara y Mauro Icardi tras los audios de su ex empleada

historia-wanda-nara.jpg

Después de semanas de mucho revuelo, Wanda y Mauro tomaron una decisión: instruyeron a su abogado, Giuseppe Di Carlo, para refrenar a Carmen, que los acusó de "esclavitud".

"El Sr. Icardi Mauro y Nara Wanda ordenaron a su abogado de confianza, Giuseppe Di Carlo, tomar medidas con las autoridades judiciales competentes tras las declaraciones hechas su ex empleada, Carmen, en relación con un caso presunto de "esclavitud", algo completamente infundado. Por lo tanto, se pretende proteger y defender el buen nombre del Sr. Icardi Mauro y el Sr. Nara Wanda de las declaraciones obviamente falsas hechas públicamente por la Sra. Carmen", expresaron en un comunicado.

wandanara.jpg

Por último, Wanda publicó una historia, en la cual aclaró que ella gestionó los papeles correspondientes que necesitaba Carmen para poder estar legalmente en Italia.

El duro mensaje de Carmen, la empleada de Wanda Nara: angustia, desesperación e incertidumbre

Wanda Nara quedó en el centro de la escena mediática. Carmen, una empleada de su casa en Milán, salió en los medios y denunció a la botinera por falta de pago de su sueldo y una documentación para poder venir a la Argentina.

"Le pido la plata y me dice: 'Sí, mañana te traigo la plata'. Se va para Francia y no me la trae", reveló la mujer en un audio que compartió Marcela Tauro en Intrusos (América TV). La panelista indicó que la rubia le adeuda el pago de su salario desde hace dos años y medio.

Embed

Hace unos días, en el ciclo de Flor de la V, la periodista puso al aire otro mensaje de voz de Carmen, donde se la nota sumamente angustiada por la repercusión que generó su caso en los medios.

"No me nombren más en televisión", exclama en dicha grabación y explica que, el revuelo que se armó, le causó mucha tristeza: "Me pongo mal. Tan mal, que anoche no comí nada. Estoy con un estado de nervios tan grande".

En los últimos minutos del audio, Carmen reitera sus intenciones de dejar la casa de la botinera. "Si yo me pudiera ir... te juro que agarraba mis valijas y me iría lejos, aunque sea caminando", concluye la mujer en ese mensaje.