El carísimo gustito que se dio Araceli González para guardar sus auriculares

ARACELI.jpg

El accesorio de la mamá de Florencia Torrente y Toto Kirzner se puede llevar colgado y tiene un cierre magnético. Está elaborado con un material sustentable y tiene detalles de cuero marrón y apliques dorados.

Mide apenas 171 cm y es parte de la línea GG Marmont que se destaca por el protagonismo del aplique de Doble G cada temporada. El detalle de monograma, originalmente y una cadena para colgar alrededor del cuello.

GUCCI.jpg

Un fanático intentó entrar a la casa de Araceli González

En las últimas horas, Araceli González vivió un momento de mucha tensión. En un video que subió a sus redes, la actriz contó que un sujeto ingresó al country donde vive e intentó llegar hasta su casa.

"Estábamos esperando a una persona que trabaja en el mantenimiento de los sistemas de riego del jardín, que se llama Marcelo. Se comunican de la guardia y me dicen que había una persona con ese nombre esperando para entrar. Yo le di el ok para su entrada", comenzó diciendo en la grabación.

"Lamentablemente, esa persona ingresó, pero no la estábamos esperando. Fue toda una confusión y terminamos pasamos un mal momento. Esa persona solo quería verme. Fabián (Mazzei) habló con esa persona y le explicó que yo no lo podía ver. Inmediatamente, llamamos al personal de seguridad del country. Actuaron rápido y llevaron a ese hombre", siguió.

Según explicó la actriz, más tarde, ese mismo sujeto intentó por segunda vez entrar al barrio y llegar hasta su casa. "A la noche, esa persona volvió y quiso entrar nuevamente. Ahí actuó la Policía, como corresponde. Todo se dio de forma tranquila", agregó.

Por último, Araceli llevó tranquilidad a sus vecinos. "Hice este video porque transcendieron cosas en un medio local que no son ciertas. No fue un robo. No atropellaron al personal de seguridad del country. Fue un susto. Quería aclararlo para toda la comunidad en la que vivo", sentenció.