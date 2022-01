Por qué Araceli González le declaró todo su amor a Fabián Mazzei públicamente

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Araceli Gonzalez (@araceligonzalez67)

Pero eso no fue todo. Porque en la larga declaración de amor que le dedicó a su marido, agregó "No voy a parar nunca de decir que donde estés estaré yo! Y si te vas , me voy con vos! Y nuestras perras! . Feliz cumple al hombre amoroso, al actor de raza, al empresario de lujo y al compañero de todas mis aventura y desafíos de la vida! Estamos en el mejor camino, en nuestro búnker haciéndonos fuertes para pelear equilibradamente esta guerra de vida que está tan austera de amor".

Y para redondear esta verdadera declaración de amor, Araceli González dejó claro que en Fabián Mazzei encontró al verdadero hombre de su vida: "Aleluya Mazzei! Nada más acertado en la vida que estar al lado tuyo! . Feliz cumple al hombre que nos curó el alma y el espíritu a todos en esta casa! El guía de corazones nobles! La sonrisa de cada despertar que alivia mis angustias! Sos mi todo? Lo sos!!!! Sabelo! Trabajé mucho para verte y hoy no paro de amar tenerte! El cielo nuestro está lleno de amor y de saludos que nos cuidan a diario! Hombre fiel amo estar a tu lado ! Feliz cumpleaños Mi Mazzei!".

Fabián Mazzei y la posibilidad de adoptar con Araceli González

Fabián Mazzei en noviembre pasado estuvo como invitado en el al programa Debo decir, América, y se emocionó al hablar de los hijos de Araceli González, Florencia Torrente y Toto Kirzner, con quien tiene gran vínculo.

“Mi rol está muy claro. Está el papá y la mamá, pero es como que yo soy....Lo dijo él: amigo, abuelo, hermano. Lo defiendo, discutimos a veces, jugamos...Yo jugué mucho con Toto. Él me despertó el nene que tenía adentro, re guardado y que yo pensé que no salía más”, dijo sobre su gran relación con el joven Toto Kirzner, quien hace poco confesó con valentía que fue víctima de abuso sexual en dos oportunidades cuando tenía siete años.

Y luego, remarcó mirando fijo a cámara y visiblemente emocionado: “Los amo, son lo mejor que me pasó en la vida. Pero no es joda, es de verdad. Hace catorce años que estoy con Araceli y ella fue la que abrió la llave. Pero para mí son muy importantes...No quiero decir como si fueran mis hijos, para no herir susceptibilidades, pero la verdad que yo los siento mi familia. Cada uno tiene su papá y yo sé cuál es mi rol”.

En cuanto a la posibilidad de adoptar, Fabián Mazzei reconoció que lo charlaron con Araceli: “Lo pensamos en su momento y todavía estamos a tiempo, pero hay que pensarlo profundamente”.

Y además descartó iniciar un tratamiento para formar una familia con un embarazo de la actriz: “Me parece que está bueno, si uno tiene la posibilidad de adoptar, ir por ese lado”.