El Chato Prada explicó por qué la China Suárez no estará en Canta Conmigo Ahora

Lo cierto es que este martes, en charla con el programa Mañanísima, El Chato Prada explicó las razones por las cuales la China Suárez no será parte del ciclo.

"Cuando estás armando un programa, te acercas a uno, al otro. No puede estar todo el mundo", comentó el productor.

Y agregó que se trató de una cuestión de agenda, ya que ella tenía otros trabajos cerrados: "Si bien ella (la China) estaba interesada, creo que tenía una peli, una serie con Disney. Los tiempos no daban".

"Y todo el tema de la plata, no es así", sostuvo el histórico productor de Tinelli, dejando en claro que no hubo una cuestión económica detrás del no acuerdo con la actriz.

El inesperado apoyo de María Becerra a la China Suárez

María Becerra hizo una nota junto a Juliana Gattas en la que charlaron de todo a solas. La nota sorprendió cuando la ex de Rusherking defendió a la China Suárez, actual pareja del trapero de 22 años.

Juliana Gattas contaba que en un momento en su vida, cuando comenzó a ser popular Miranda! ella al mismo tiempo había quedado embarazada y tuvo que lidiar con esos dos amores, porque no quería dejar nada pese a las criticas.

“Hubo un mínimo prejuicio de algunos a mi alrededor, que por ahí decían: ‘¿Tan chiquita y la dejaste?’. Dale, flaco, mirá tu vida...”, dijo Juliana en la nota “Pogo o nada” de Infobae.

Entonces, Becerra sorprendió al mencionar la situación similar que vivió la China Suárez: “Siempre está eso, pero es con nosotras. Hace poco vi la situación de una mujer que tiene hijas y que estaba saliendo a un boliche. Y la gente la insultaba porque ella estaba bailando y no cuidando a sus hijas, ¿entendés? A ella sí se le dice. Pero a un hombre cantante nadie les pregunta con quién están sus hijos”.

Dijo la cantante que no nombró a la actriz, que en su momento cuando la criticaron salió al cruce y criticó a los hombres que están poco con sus hijos con este tuit: “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”.