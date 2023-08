El conmovedor mensaje de Nicolás Cabré a su hija Rufina por el Día de las Infancias

"Que le hayan dado el premio a mejor compañera son esas cosas que no me sorprenden porque se repiten. Ella me enseña mucho y me sorprenden las cosas que ve y sus miradas. Rufina es el amor de mi vida. Con la China siempre supimos que Rufi iba a ser lo más importante y tenemos mucha suerte de formar un equipo divino que me hace feliz. Es mi familia y siempre lo va a ser", agregó super orgulloso de su hija.

Ahora, el actor le escribió unas tiernas palabras a Rufina en sus redes sociales con una foto muy especial: "Feliz día hermosura de mi vida!!! Te merecés lo mejor del mundo!!! Hoy y siempre. Jugá, disfrutá, sonreí, sé feliz… es lo que te deseo todos los días para siempre. Te amo".

El enojo de la China Suárez con una seguidora que le dejó un fuerte comentario

En las últimas horas la China Suárez expresó en sus redes sociales el enojo con una seguidora que le hizo un polémico comentario y no tuvo mejor idea que exponerla en sus historias de Instagram.

Todo comenzó cuando la actriz realizó una publicación para publicitar su nueva película junto a Álvaro Morte titulada "Objetos". En la misma, Eugenia encarna el papel de una trabajadora sexual llamada Sara y de ahí surgió el comentario que le escribió una usuaria.

"Perfecto papel para vos", fueron las palabras de la internauta que de forma inminente despertaron el desagrado de la actriz. “Acá una mujer haciéndose la graciosa llamándome ‘prostituta’. Acompáñenme a ver esta triste historia”, contestó la China mostrando una captura del mensaje privado.

Como si eso fuera poco, además la actriz compartió el perfil de la persona y al detenerse en las características de su biografía señaló: “Adivinen si es guía espiritual, medita, hace masajes energéticos. Mamita, un masaje con esa energía, ni aunque me pagues en dólares acepto”.