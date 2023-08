El insólito apodo que le pusieron a la China Suárez por Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré

Embed

"El primer día que se conocen (la China y Vicuña) es impactante son dos desconocidos y ella dice siempre que lo cautivó el tono chileno de él y lo entrador que es, es encantador", recordó el panelista en el ciclo que conduce Carlos Monti.

Y luego reveló el apodo secreto que le pusieron: “A la China la llaman la vengadora porque ella fue quien vengó a todos. Ella los vengó uno por uno”.

“Cabré que era el gran latin lover en su momento, la pasó mal”, rememoró Bertero, mientras el conductor no estuvo de acuerdo con el sobre nombre.

Y por su parte, Monti acotó: “Con Rusherking no (último novio de la actriz), fue al revés, el que pateó la pelota fue él. Vio algo que no le gustó y se fue, y se terminó la historia”.

china suarez.jpg

El enojo de Roberto García Moritán con Pampita que involucra a Benjamín Vicuña

Pampita visitó esta semana el estudio de LAM, América Tv, y confesó en la entrevista que no trabajaría con una actriz en particular. Todos los cañones apuntaron a varios nombres pero parece ser que la señalada por la modelo y conductora es Natalia Oreiro.

"¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?", le consultó Ángel de Brito. Y Pampita contestó segura: "Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer", lanzó. "No te lo esperabas de ella...", le repreguntó el conductor. "Sí, me lo esperaba de ella", afirmó ella.

Todo tiene que ver con los rumores de affaire que circularon en 2015 con Benjamín Vicuña, su entonces esposo, cuando compartieron elenco en la telenovela Entre caníbales en Telefe.

Lo cierto es que a raíz de este escándalo vintage que trajo nuevamente en escena Pampita con su declaración, parece que Roberto García Moritán se habría molestado con su esposa.

El empresario se habría enojado con la modelo porque brindó una entrevista en la que revivió la rivalidad que mantuvo con Oreiro por el actor chileno y reflotar en los medios aquella historia del pasado.

Pampita y Vicuña habrían salido a aclarar aquel episodio por pedido expreso de Moritán para bajar la espuma del escándalo mientras el empresario sigue enfocado a pleno en su apoyo a Jorge Macri como candidato a Jefe de Gobierno por Juntos por el Cambio.