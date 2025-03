El contundente descargo de Ari Paluch tras sus desafortunados dichos al aire: "Chiste imprudente"

“Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana", comenzó diciendo y siguió: “Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor... Como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos".

En ese sentido, aclaró: "Esto es una excusa, es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija delante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer y con ninguna persona".

"Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija. O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido", expresó.

Por último, finalizó con una reflexión y aseguró: “Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno a veces dice naturalmente no deben ser dichas. Y si en el caso como este son dichas, deben ser inmediatamente remendadas. Así que vaya este pedido de disculpas. Y muchas gracias”.

Andrea Taboada explotó indignada al aire contra Ari Paluch: "¡Zángano!"

Andrea Taboada explotó indignada en Intrusos (América TV) con el conductor Ari Paluch por un repudiable chiste que hizo sobre una compañera en su programa de radio.

En el pase con Beto Casella, el periodista hizo un comentario inadmisible sobre la locutora. “¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica... es linda. Entonces, podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos (burundanga) en el vaso con agua y nos da un besito", dijo el animador.

Después de ver el fragmento de lo que ocurrió en la radio, Andrea Taboada no ocultó su enfado: "¿Otra vez? ¿Otra vez? Es un espanto. Conozco a las chicas que trabajaron con él. Tuve que consolar a muchas de ellas por este zángano...".

"¡Es un zángano! ¡Es increíble! Es como dice Karina, ¡no aprende nada!", remarcó la panelista, furiosa, y siguió: "Si relatamos todos los casos que hemos escuchado y con los que hemos hablando...".

Al finalizar, la panelista recordó el caso de la locutora Federica Guibelalde, quien denunció a Ari Paluch por acoso. "La locutora Federica Guibelalde, que ahora está viviendo afuera, le hizo un juicio y se lo ganó", cerró.