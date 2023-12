El contundente descargo de Cande Tinelli tras ser acusada de irse sin pagar de un restaurante: "Solo pido..."

"Teníamos las dos últimas copas, y le dijimos que esas no las cobrara porque nos trajo la cuenta antes de terminarlas, las teníamos enteras. Si hay algo que no somos es ratas, pagamos todo. Solo pido que me traten bien. El señor fue muy violento y nos maltrató. Antes maltrató a una señora con un bebé, que entró sin antes avisar en la entrada. Desagradable el señor", lanzó la influencer.

"Le hablamos con educación y nos terminó agrediendo. Después vino otro señor muy agresivo diciendo 'se tienen que ir'. Pagamos sin problema", afirmó.

Hacia el final, Cande remarcó enojada: "Si hay algo que soy es educada. Soy extremadamente respetuosa. No me gusta que me falten el respeto, por eso lo exijo. Salir a comer es un momento para disfrutar y no fue lo que pasó este día, por eso quería viralizarlo, no hay que permitir eso bajo ningún aspecto".

Cande Tinelli hizo un furioso descargo tras ser echada junto a Coti Sorokin de un restaurante en Madrid

Cande Tinelli y Coti Sorokin pasaron por un muy mal momento en Madrid, España, al ir a comer a un restaurante y denunciar que los echaron del lugar y recibieron un mal trato.

La hija de Marcelo Tinelli compartió un furioso descargo en sus historias de Instagram y expresó su total indignación con el lugar y mostró el rostro del hombre que les pidió retiraran del lugar.

Según relató Lelé, pese a haber comprado algo en el local Lamucca, les pidieron que se fueran y hasta contó que esa persona trató mal a una mujer con un bebé.

"El peor sitio de Madrid. Con la peor atención. Te echan de la mesa aunque consumas", comenzó su posteo Cande completamente indignada por lo vivido.

Y remarcó: "Me tienen podrida estos lugares berretas que flashean estrellas Michelin. No vengan. Empezamos a vitalizar la falta de educación cuando uno encima paga por un servicio y un momento placentero".

"Nos echa el viejo. Trató mal a una mujer con un bebé. Un desastre. Es un pucho mojado, infumable", finalizó muy enojada Cande Tinelli.