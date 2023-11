Cande Tinelli apostó por un jugado cambio de look: "Tengo miedo"

“Tengo miedo”, escribió la hija del conductor. A través de la imagen, mostró que se encontraba tiñendo sus cejas de rubio, una tendencia que se vio mucho en el ultimo tiempo.

Finalmente compartió el resultado y confesó que no fue lo que esperaba. "Se va, duro poco", sentenció. Sim embargo, parece que luego de un rato se amigó con el look y en otro posteo actualizó: "Bue me las dejé por unos días jiji".

Cande Tinelli cejas rubias

La inesperada confesión de Cande Tinelli que emocionó a Marcelo en el Bailando 2023

Este miércoles el conductor Marcelo Tinelli tuvo invitada muy especial en el Bailando 2033 (América), ya que su hija Candelaria estuvo presente como parte del streaming.

Juntos en el programa, ambos protagonizaron un particular ida y vuelta al plantear la idea de agrandar la familia. Todo se dio cuando Cande Ruggeri llegó la pista para bailar la salsa de a tres con Brian Sarmiento, y presentó a su pequeña hija Vitta.

“Ser abuelo debe ser algo hermoso en la vida, ojalá algún día me toque a mi porque seria maravilloso”, expresó el conductor y Ruggeri deslizó: “Bueno ahora que Cande se casa por ahí…”

En eso, Marcelo llamó la atención de su hija y lanzó: “Si pero no se si ha pensado. No sé ahora que la tengo a mi hija, le digo a Ruby, porque yo le digo Ruby, que lindo debe ser para ellos ser abuelo y a mi algún día me encantaría ser abuelo”.

“¿Te gustaría ser abuelo?", remarcó la novia de Coti Sorokin y el conductor reafirmó su deseo. "¿En sus planes está ser mamá?", retrucó ilusionado.

Fue ahí, que la joven dejó a todos sin palabras y confesó: "No se, después del casamiento capaz…".