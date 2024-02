Cristina Pérez habló de su futuro en Telefe tras dejar la conducción del noticiero: "Un camino nuevo"

"Cuando salió la promo la gente me decía: 'qué bueno que volvés. Yo les decía 'nunca me fui'. Trabajamos mucho para que pudiera ser así, quizás en algún yo pensé que me iba de Telefe, pero ¿sabes qué?, estoy acá en mi lugar, en mi casa", expresó Cristina al comienzo.

Cristina Pérez - Café con Cris

Luego de un minutos, hizo el anunció tan esperado y afirmó: “Vamos a hacer un camino nuevo, un camino en el que voy a tener la oportunidad de ser conductora de esta casa, también en lo artístico, y eso fue un sueño hace mucho tiempo para mi porque estábamos acá”.

“La empresa esta teniendo gestos muy fuertes conmigo en este momento al punto de que me permite no dejar del todo el noticiero, no dejar de estar con Rodolfo que es mi hermano, para hacer especiales, producciones, que ojalá a ustedes los dejen contentos”, siguió.

Además, hizo una importante aclaración sobre el futuro del noticiero y contó: “No van a poner un reemplazo mientras seguimos este camino, no van a poner un reemplazo para mi lugar y eso es muy fuerte también. Lo que me queda es poder responderles con agradecimiento y mucho trabajo”.

Por último, se refirió al nuevo programa que conducirá en el canal y con mucho entusiasmo aseguró: “No se si voy a hacer un programa de juegos, de entrevistas pero va a ser buenísimo y nos vamos a divertir”.

Cristina Pérez dio su veredicto de la imitación que hace Fátima Florez de ella

Cristina Pérez fue con su pareja Luis Petri, Ministro de Defensa de la Nación Argentina, a ver la obra de Fátima Florez en Mar del Plata y al retirarse de la sala opinó de la imitación que hace la humorista sobre ella.

La periodista y conductora fue sincera a la hora de dar su veredicto sobre la imitación que realiza sobre ella la pareja de Javier Milei en su espectáculo, Fátima 100%.

"¿Te gustó lo que viste?", le consultó el cronista del programa Socios del espectáculo, El Trece, a Cristina mientras se retiraba rápidamente de la sala.

Y ella sentencio: "Sí, me encanta. Es muy talentosa Fátima". "¿Lo tomás con humor o te ofende?", repreguntó el notero.

Y Cristina Pérez expresó con sinceridad: "No, no me ofende, al contrario, me parece un reconocimiento. Hay que saber reírse de uno mismo. Me parece muy bien".

Además, la periodista confirmó que regresará a la pantalla de Telefe en otro formato de programa luego de bajarse del noticiero tras el triunfo en las elecciones presidenciales de Milei, ya que su pareja ocupa un importante cargo en el Gobierno.