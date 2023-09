El contundente mensaje de Nicole Neumann ante la decisión de su hija Indiana de no invitarla a su fiesta de 15

Si bien no dio nombres propios, Nicole compartió un mensaje que se viralizó en Twitter y que los usuarios no tardaron en relacionarlo con la interna familiar con su hija mayor.

nicole neumann.jpg

“You either quit or keep going, they both hurt”, se lee en el escrito en inglés cuya traducción al español es: “O renuncias o seguís. Las dos opciones duelen”.

Los usuarios en la red social asociaron este mensaje al conflicto que mantiene Nicole con Indiana, quien habría optado por dejar afuera a su mamá del festejo soñado de los 15 años.

La niña habría decidido hacer un festejo íntimo con familiares y amigos más cercanos que se encuentra en plena etapa de organización.

¿Será Nicole una de las invitadas o finalmente quedará afuera del evento?

nicole neumann indiana cubero.jpg

Pese a su pelea con Nicole Neumann, Indiana Cubero tendrá su fiesta de 15: los detalles

Si bien hace algunos meses se filtró el intento de acercamiento por parte de Nicole Neumann hacia su hija mayor, Indiana Cubero, proponiéndole celebrar sus 15 años a lo grande, lo cierto es que la adolescente no quiso saber nada del asunto.

Teniendo presente que la primogénita de la modelo se distanció de su madre desde fines del año pasado, yéndose a vivir con su padre Fabián Cubero, su pareja Mica Viciconte y Luca, el hijo de ambos, lo cierto es que Indiana cumplirá sus 15 el próximo 18 de octubre y ya decidió con quién quiere recibir su nuevo año astral.

"Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada pero con Fabián y Mica, sí", reveló una fuente cercana a la hija de Poroto Cubero a Pronto.

Y según detallaron,"Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. Entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15", todo organizado por papá Fabián y una organizadora de eventos contratada por el ex de Nicole.