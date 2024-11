El costoso gusto de la China Suárez: cuántos millones sale una prenda que lució

Este modelo se trata de una colección del corriente año 2024, buzo que le quedaba bien largo en una onda relajada para disfrutar de esa noche.

china suarez buzo costoso.jpg

Según el sitio oficial de venta online de la mencionada marca europea, el buzo cuesta unos 1100 euros, que corresponderían a la suma de más de un millón cien mil pesos argentinos.

La marca europea la fundó Guccio Gucci en Florencia, Italia, en 1921 y es elegida por muchas de las figuras del espectáculo internacional.

El posteo se llenó de comentarios a puro elogio para la madre de Rufina, Magnolia y Amancio.

¿Qué te pareció el buzo con toda la onda que eligió la China Suárez para su outfit? Mirá la imagen.

china suarez buzo costoso 2.jpg

El Polaco reveló qué pasó con la China Suárez en medio de un impasse con Barby Silenzi

El Polaco contó qué pasó con la China Suárez cuando hace dos años la convocó él mismo para la canción y videoclip Ya no quiere verte justo cuando se encontraba en un impasse con su actual pareja Barby Silenzi.

El cantante de cumbia estuvo en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, y admitió cómo se dio aquel acercamiento con la actriz, quien recién daba sus primeros pasos en la música.

"Vamos a hacer un remix o una segunda parte. Ella es recontra agradable. Le mandé un mensaje porque había visto que había empezado a cantar y ella la mejor. Se me ocurrió a mí. Me contestó un poco más tarde, pero me dijo que sí”, recordó el Polaco.

Y reconoció que cuando la China aceptó la propuesta que le hizo aún no contaba con el tema listo: “No tenía la canción, pero cuando me dijo que sí le dije que la tenía”.

A lo que Mariana Brey lo mandó al frente: “Vos la chamuyaste un poquito”. Y el cantante contestó entre risas: “Yo que sé, ya que me estaba hablando dije: ‘es ahora o nunca‘”.

“Estaba en un impasse con Barby (Silenzi) pero yo un señor y ella también”, dejó en claro el artista tropical sobre ese momento particular que pasaba con la madre de su hija Abril.

"¿Entrabas si te abría las puertas la China", le preguntó picante Matías Vázquez. A lo que el invitado reaccionó con una sonrisa y dijo: "No, no. Es hermosa mujer". Y consultado sobre Wanda Nara y la China Suárez, afirmó: "Cantan bien las dos".