La extraña coincidencia entre la China Suárez y Mauro Icardi que despierta rumores de acercamiento

La actriz y el futbolista del Galatasaray de Turquía, quienes fueron protagonistas de un gran escándalo en 2021 cuando Wanda acusó directamente a Suárez de meterse en su familia, vuelven a estar unidos por un particular detalle virtual.

mauro icardi mismo posteo hora china suarez.jpg

Desde sus cuentas en Instagram, ambos publicaron lo mismo con muy poco tiempo de diferencia: se trata de la hora 11:11. El futbolista compartió una captura de pantalla con esa hora y añadió además dos emojis: "Portal 1111".

En tanto, la actriz y cantante también mostró la captura con esa misma hora con respecto al “Portal 11/11″. Esa fecha está cargado de simbolismo en la numerología, vista como una oportunidad para entrar en un estado de mayor conciencia y abrirse a posibilidades de crecimiento, sanación y transformación interior.

Lo cierto es que esta curiosa coincidencia entre la China Suárez y Mauro Icardi no pasó inadvertida entre los seguidores de ambos y se reavivó lo que fue el gran escándalo del Wandagate que derivó en una terrible crisis y ruptura entre el futbolista y la conductora de Bake Off Famosos.

china suarez mismo posteo hora mauro icardi.jpg

La explosiva sospecha de Mauro Icardi sobre Wanda Nara y L-Gante que lo cambiaría todo

Luego de la llegada de Mauro Icardi a Buenos Aires, este lunes en LAM, América, el panelista Pepe Ochoa reveló los fuertes motivos del futbolista con un impensado giro en la historia de Wanda Nara y L-Gante.

“Es una data que me llegó y que pudimos chequear, y lo tengo recontra confirmado. Mauro viene al país por algo que realmente cree. El hizo un llamado hace un semana, en dos ocasiones, y tuvo una conversación con una médica obstetra”, comenzó diciendo.

Acto seguido, aseguró: “Él está convencido que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante. La data que le llega a él es muy concreta, entonces para Mauro esto está sucediendo".

En tanto, respecto a su regreso a Argentina, Pepe precisó: “Su destino era Roma, iba a estar un tiempo ahí y después iba a venir. A raíz de esta información se toma el primer avión porque acá se quiere sacar la duda si es verdad o mentira”.

“Yo esto se lo pregunté a ella. El sábado a la noche no me contestó, ayer insisto y me pone 'mmm no'. Después le digo 'dale Wanda sí o no'. Y me mandó un audio L-Gante diciendo que están esperando que se cumplan los tres meses”, acotó Yanina.

“Lo que me confirman respecto del llamado de Mauro con la obstetra, es que no creían que era él y pidió hacer videollamada. Quien le acerca esta data a Mauro es una persona que tienen en común con Wanda", finalizó Pepe.