El Polaco reveló qué pasó con la China Suárez en medio de un impasse con Barby Silenzi

"Vamos a hacer un remix o una segunda parte. Ella es recontra agradable. Le mandé un mensaje porque había visto que había empezado a cantar y ella la mejor. Se me ocurrió a mí. Me contestó un poco más tarde, pero me dijo que sí”, recordó el Polaco.

Y reconoció que cuando la China aceptó la propuesta que le hizo aún no contaba con el tema listo: “No tenía la canción, pero cuando me dijo que sí le dije que la tenía”.

A lo que Mariana Brey lo mandó al frente: “Vos la chamuyaste un poquito”. Y el cantante contestó entre risas: “Yo que sé, ya que me estaba hablando dije: ‘es ahora o nunca‘”.

“Estaba en un impasse con Barby (Silenzi) pero yo un señor y ella también”, dejó en claro el artista tropical sobre ese momento particular que pasaba con la madre de su hija Abril.

"¿Entrabas si te abría las puertas la China", le preguntó picante Matías Vázquez. A lo que el invitado reaccionó con una sonrisa y dijo: "No, no. Es hermosa mujer". Y consultado sobre Wanda Nara y la China Suárez, afirmó: "Cantan bien las dos".

La extraña coincidencia entre la China Suárez y Mauro Icardi que despierta rumores de acercamiento

Wanda Nara y L-Gante se llevan toda la atención de los medios y el público después de confirmar su romance y regresar a la Argentina luego de tomarse unos días de descanso juntos en las playas de Río de Janeiro, Brasil.

Lo cierto es que desde las redes sociales el lunes 11 de noviembre se dio una particular coincidencia entre Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi que despertó rumores de acercamiento.

La actriz y el futbolista del Galatasaray de Turquía, quienes fueron protagonistas de un gran escándalo en 2021 cuando Wanda acusó directamente a Suárez de meterse en su familia, vuelven a estar unidos por un particular detalle virtual.

mauro icardi mismo posteo hora china suarez.jpg

Desde sus cuentas en Instagram, ambos publicaron lo mismo con muy poco tiempo de diferencia: se trata de la hora 11:11. El futbolista compartió una captura de pantalla con esa hora y añadió además dos emojis: "Portal 1111".

En tanto, la actriz y cantante también mostró la captura con esa misma hora con respecto al “Portal 11/11″. Esa fecha está cargado de simbolismo en la numerología, vista como una oportunidad para entrar en un estado de mayor conciencia y abrirse a posibilidades de crecimiento, sanación y transformación interior.

Lo cierto es que esta curiosa coincidencia entre la China Suárez y Mauro Icardi no pasó inadvertida entre los seguidores de ambos y se reavivó lo que fue el gran escándalo del Wandagate que derivó en una terrible crisis y ruptura entre el futbolista y la conductora de Bake Off Famosos.