Preocupación total: denunciaron la desaparición de Lowrdez Fernández, cantante de Bandana

Mabel López, madre de la cantante Lowrdes Fernández —integrante del grupo Bandana— denunció en las últimas horas ante las autoridades que no tiene contacto con su hija desde el 4 de octubre y desconoce su paradero.
La denuncia fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B a través de un correo electrónico enviado por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal. En el escrito, López manifestó su preocupación por la prolongada ausencia de comunicación con la artista.
A pesar de la denuncia formal, Fernández continúa activa en sus redes sociales, lo que genera interrogantes sobre su situación actual y también hace unos días se anunció el regreso de Bandana para el mes de noviembre.
En el mismo documento, se menciona a Leandro García Gómez, expareja de la cantante, quien en 2022 fue denunciado por violencia de género. Personal policial se presentó en el domicilio de García Gómez, donde el hombre atendió el timbre visiblemente molesto y grabó el operativo. Según declaró, ya no convive con Fernández ni mantiene una relación con ella.
Y ante la negativa de permitir el ingreso sin orden judicial, se dispuso una consigna policial en el lugar. La investigación continúa ahora bajo la órbita de la fiscalía correspondiente, mientras se siguen buscando datos del paradero de Lowrdez Fernández.
En noviembre de 2022, Lowrdez Fernández denunció públicamente a Leandro García Gómez, su pareja de ese momento, por violencia de género. Desde sus redes sociales, compartió fotos de su cara lastimada y aseguró que se las había hecho su pareja.
Pero al poco tiempo publicó en sus redes una imagen a su lado en la que le pedía disculpas: "Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme", señaló.
A finales del 2022 se conoció que la cantante se había presentado ante la Justicia para denunciar a su exnovio por violencia de género. En ese momento, al aire de A la tarde (América TV), habían mostrado el escrito en el que la artista enumeraba varias de las situaciones en las que habría sido atacada por Leandro García Gómez.
“Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”, habían leído de la denuncia.
En el escrito también Lowrdes había contado que había podido acceder al celular de su expareja y que había encontrado mensajes con otras mujeres.
En ese momento, la artista también había dado a conocer una foto en la que se la veía con moretones en su cara. “El amor no duele. Amor es la falta absoluta del sufrimiento”, había manifestado ella.