El descargo de Ángel de Brito tras el juicio que le ganó a Susana Roccasalvo

Este lunes en LAM, Ángel de Brito que la Justicia confirmó la sentencia en el litigio con su colega, Susana Roccasalvo, que deberá pagar los horarios de los abogados involucrados en la querella.

Embed

"Hice un chiste. Al otro día, dije en LAM: 'le pido disculpas a Susana'. Fue un chiste estúpido y podía terminar ahí, pero ella decidió ir presentar una querella", sostuvo el conductor.

Ángel indicó que nunca entendió por qué le tema escaló tanto. "Este tipo de cosas se arreglan al aire, por teléfono, de otra manera. No pasó nada tan tremendo. Me parece que no estuvo bien asesorada por su abogado", añadió.

Por último, Ángel reveló que nunca tuvo conflictos con su colega. "Nunca tuve problemas reales con ella. Nos hemos cruzado y nos saludamos", sentenció.

image.png

¿Qué dijo Ángel de Brito de Susana Roccasalvo?

Hace poco más de dos años, Susana Roccasalvo le inició acciones legales de Ángel de Brito por un chiste que hizo en LAM.

"Si vos me preguntás, '¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?', yo te puedo decir con quién. Toda la vida me quedo con Canosa porque Roccasalvo es una porquería", exclamó el conductor mientras debatía con sus angelitas el enfrentamiento entre Jorge Rial y Luis Ventura.

image.png

La periodista se enojó y decidió llevar a la Justicia a su colega.

"Yo me entero de esto a través de mi propia hija (Belén), que no es lo mismo que cuando me mandan un mensaje de WhatsApp o un audio. Entonces llamé al Dr. Dragani, mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada", sostuvo en ese entonces.

Finalmente, Ángel le ganó el juicio a la conductora de Implacables.