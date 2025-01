El desesperado mensaje de Wanda Nara con el que intentó reconciliarse con Mauro Icardi

Lo cierto es que Ochoa reveló que su hermano posteó en sus redes durante este miércoles 1° de enero: "Te extraño y si volvemos? Sería muy loco, no? Sí, sería un loco", y en el mismo posteo agregó: "Esto mandó ella a él. ¿Saben de quién hablo, no?", refiriéndose a Wanda Nara y Mauro Icardi.

Claro que inmediatamente la panelista del ciclo conducido por Pamela David explicó que su hermano le aseguró haber hablado con Mauro y que, tras saludarlo y desearle feliz año le confió que a las 5 de la mañana Wanda le escribió por privado "Te extraño y si volvemos? Sería muy loco, no?. No sólo eso, sino que le dice 'esto me lo mandó en borracha, sino no se explica'".

Fue allí que Damasia, conociendo los pormenores de la conversación de su hermano y el futbolista, analizó: "Hay algo que Wanda está haciendo, sólo ellos se entienden, que es como un mensaje que le está mandando a Mauro con un emoji".

Y aseguró: "ella está usando mucho un emoji que sería un código", según le detalló el panelista de LAM a Damasia. "Lo está buscando...", remató la integrante de Desayuno Americano al tiempo que cerró tajante con la deducción del angelito: "Está usando mucho el emoji del león y yo la conozco". ¿Qué dirá a todo esto L-Gante, quien hace horas le dijo públicamente a Nara que la extrañaba?

El mensaje con el que Wanda Nara le habría pedido reconciliarse con Mauro Icardi - captura Desayuno Americano.jpg

La contundente declaración a la distancia de L-Gante a Wanda Nara en las primeras horas del año

A pesar de que Mauro Icardi y la China Suárez optaron por mantener un perfil bajo en lo que a su romance se refiere, muchas son las pistas que ambos sembraron desde sus redes sociales dejando al descubierto su relación. Todo lo contrario es lo que vienen haciendo Wanda Nara y L-Gante con su explosivo noviazgo blanqueado en noviembre pasado.

Es así que tras su romántico viaje a Europa y de celebran juntos la Nochebuena, la conductora de Telefe partió rumbo a Punta del Este, donde está instalada desde la Navidad, mientras que el cantante urbano se quedó en Buenos Aires lo que llamó poderosamente la atención y hasta de una posible crisis entre ellos comenzó a hablarse.

Lgante mensaje fin de año Wanda IG.jpg

De esta manera, y como para demostrarle al mundo que siguen juntos a pesar de la distancia de todos estos días, fue L-Gante quien tomó la iniciativa de compartir una postal junto a Wanda desde sus Instagram Stories donde le declaró su amor.

“Te extraño ya. No te veo del año pasado”, escribió L-Gante junto a un corazón, declaración de amor que fue correspondida por Nara, devolviéndole el gesto republicando la historia virtual, como para reconfirmar que su historia de amor, al igual que la de Icardi y la China, siguen viento en popa... aunque durante las primeras horas del año tuvo un arrebato y no aguantó las ganas de hacerle saber a Icardi sus ganas de volver el tiempo atrás e intentar recomponer el matrimonio.