El mensaje de Fin de Año de Wanda Nara con indirectas para Mauro Icardi

“Se termina un año muy especial para mí. Muestro siempre cosas hermosas y siento que es justo compartir otras”, comenzó diciendo.

“Pasé las fiestas sin mis hijos porque es justo que vuelvan a tener a su mamá fuerte y también que pasen 15 días con sus papás que viven en el exterior y que confían en mí todo el año el cuidado y educación de ellos sola”, siguió.

Wanda señaló que trataron de perjudicar su imagen. “Intentaron ensuciarme con cosas que no hice, que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas. Jamás engañé a nadie. Por más dura que sea mi elección, voy de frente siempre y digo la verdad”, agregó.

“Escuché cosas terribles sobre mi persona. Me tocó quitarles los teléfonos a mis hijos para que no vean ni escuchen hablar de una que no soy. Ellos saben la clase de mamá y persona porque vivieron dentro de mí y porque dediqué cada minuto de mi vida a ellos”, continuó.

De lo profesional, destacó: “Trabajé muy duro muchas horas y fui muy feliz haciendo dos grandes éxitos para tele y plataforma. Me mudé definitivamente a mi lugar feliz y seguro, mi país”.

“Me preocupa saber qué es de las mujeres que no son Wanda Nara. ¿Cómo hacen cuando les sueltan la mano? Quisiera que mi paso por esta vida ayude a otras mujeres a ser más fuertes y a encontrar una resolución más rápida para aquellas que no tienen los medios suficientes para sus hijos”, planteó.

Y finalizó: “Este 2024 se va y me dejó mucha más experiencia y fortaleza. En el 2025 quiero disfrutar mi vida, mis hijos y de los que quieran ser parte de mí. ¡Feliz año!”.

image.png

La foto que confirma que el romance entre La China Suárez y Mauro Icardi: "Familia ensamblada"

En los últimas días se empezó a hablar fuerte de la relación entre La China Suárez y Mauro Icardi. Según trascendió, el jugador estaría viviendo un romance con la actriz, en medio del divorcio con Wanda Nara.

En las redes sociales, La China Suárez dejó pistas en su Instagram, donde se pueden ver algunas coincidencias en ciertos objetos que también aparecen en algunos posteos del futbolista.

En su cuenta de Twitter, Estefi Berardi subió una imagen contundente, en la cual está la actriz en un supermercado con las hijas de Wanda Nara.

image.png

"Familia ensamblada. La China de compras con sus hijos y las de Mauro. Él las esperó arriba del auto", escribió la panelista de Mañanísima (El Trece).

Días atrás se supo que Rufina Cabré, la hija de Nicolás Cabré y La China, empezó a seguir a Icardi en Instagram. Otro detalle 2.0 que expone que la relación entre la actriz y el jugador avanza a paso firme.