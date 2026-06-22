La confesión de Antonela Roccuzzo a Messi antes de jugar contra Austria en medio de un momento sensible

Por eso, la aparición pública de Antonela fue leída como una señal de acompañamiento y contención en un momento especialmente delicado. Más allá de la declaración de amor, el mensaje transmitió calma y reflejó la fortaleza del vínculo familiar que acompaña al capitán argentino desde siempre.

Incluso algunos hinchas se animaron a vincular el comentario con una especie de cábala. Es que no sería la primera vez que Antonela deja un mensaje similar en una publicación de Messi durante una Copa del Mundo. Tras el debut ante Argelia, también había reaccionado de manera cariñosa, algo que para muchos terminó convirtiéndose en un augurio de buena suerte.

Más allá de supersticiones y especulaciones, lo cierto es que el mensaje volvió a poner en evidencia el papel fundamental que ocupa la familia en la vida de Messi. A lo largo de toda su carrera, Antonela estuvo presente en los momentos más difíciles y también en las grandes conquistas.

Y esta vez no parece ser la excepción. Mientras el capitán se prepara para un nuevo desafío con la camiseta argentina, el respaldo de sus seres queridos vuelve a hacerse visible, demostrando que, incluso en los días más complejos, nunca está solo.