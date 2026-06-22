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La confesión de Antonela Roccuzzo a Messi antes de jugar contra Austria en medio de un momento sensible

La esposa del capitán argentino reaccionó a una publicación del 10 antes del partido frente a Austria y dejó una muestra de apoyo que cobró especial significado por la situación familiar que atraviesa.

22 jun 2026, 13:00
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La confesión de Antonela Roccuzzo a Messi antes de jugar contra Austria en medio de un momento sensible

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La confesión de Antonela Roccuzzo a Messi antes de jugar contra Austria en medio de un momento sensible

A veces, una sola frase alcanza para expresar mucho más de lo que parece. En medio de la expectativa por un nuevo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y tras días especialmente sensibles para el entorno de Lionel Messi, un mensaje de Antonela Roccuzzo se robó todas las miradas.

A horas del encuentro frente a Austria, el capitán argentino compartió en sus redes sociales una serie de imágenes del último entrenamiento de la Scaloneta antes de viajar a Dallas. Como suele ocurrir con cada publicación del rosarino, miles de fanáticos reaccionaron de inmediato. Sin embargo, hubo un comentario que destacó por encima del resto.

“Te amo”, escribió Antonela junto a las fotos de Messi. Apenas dos palabras que rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del futbolista y que muchos interpretaron como una nueva muestra del apoyo incondicional que la rosarina le brinda en cada etapa de su carrera.

El gesto llegó además en un contexto particular. En los últimos días, el nombre de Messi ocupó titulares por cuestiones que trascendieron lo deportivo. La preocupación por la salud de su padre, Jorge Messi, y la polémica generada por una falsa información difundida sobre su estado provocaron una fuerte exposición mediática alrededor de la familia.

Por eso, la aparición pública de Antonela fue leída como una señal de acompañamiento y contención en un momento especialmente delicado. Más allá de la declaración de amor, el mensaje transmitió calma y reflejó la fortaleza del vínculo familiar que acompaña al capitán argentino desde siempre.

Incluso algunos hinchas se animaron a vincular el comentario con una especie de cábala. Es que no sería la primera vez que Antonela deja un mensaje similar en una publicación de Messi durante una Copa del Mundo. Tras el debut ante Argelia, también había reaccionado de manera cariñosa, algo que para muchos terminó convirtiéndose en un augurio de buena suerte.

Más allá de supersticiones y especulaciones, lo cierto es que el mensaje volvió a poner en evidencia el papel fundamental que ocupa la familia en la vida de Messi. A lo largo de toda su carrera, Antonela estuvo presente en los momentos más difíciles y también en las grandes conquistas.

Y esta vez no parece ser la excepción. Mientras el capitán se prepara para un nuevo desafío con la camiseta argentina, el respaldo de sus seres queridos vuelve a hacerse visible, demostrando que, incluso en los días más complejos, nunca está solo.

     

 

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