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Impacto por el resultado de la primera autopsia a Ernestina Pais: qué reveló sobre la causa de su muerte

La periodista falleció en un trágico accidente vial que generó una fuerte conmoción. Tenía 54 años y su partida impacta. Qué revela el primer informe de la autopsia de Ernestina Pais.

27 jun 2026, 09:23
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Impacto por el resultado de la primera autopsia a Ernestina Pais: qué reveló sobre la causa de su muerte

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Impacto por el resultado de la primera autopsia a Ernestina Pais: qué reveló sobre la causa de su muerte

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La noticia del fallecimiento de Ernestina Pais provocó una fuerte repercusión en el ámbito del espectáculo y los medios de comunicación. La reconocida conductora, de 54 años, murió este viernes 26 de junio tras un grave accidente vial ocurrido en un paso a nivel en la localidad de San Isidro, hecho que continúa bajo investigación y que en las últimas horas sumó datos relevantes a partir de la autopsia preliminar.

De acuerdo al informe inicial incorporado a la causa, la causa del deceso fue un “traumatismo encefalocraneano grave”, consecuencia directa del violento impacto sufrido en el momento de la colisión. Esta conclusión, aportada por fuentes vinculadas a la investigación, permite dimensionar la intensidad del choque y confirma el carácter fulminante del episodio.

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El siniestro se produjo cuando el automóvil que conducía Ernestina Pais fue impactado por una formación del Tren de la Costa en el cruce ferroviario. Las primeras reconstrucciones del hecho indican que el tren habría embestido el lateral del lado del conductor, lo que habría generado lesiones de extrema gravedad y determinantes en forma inmediata.

Mientras tanto, los peritos intentan establecer con mayor precisión la secuencia de segundos previos al accidente. Entre las líneas de investigación que se analizan, una de las principales hipótesis apunta a que la conductora habría intentado atravesar el paso a nivel con las barreras bajas, situación que quedó registrada en las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

En este contexto, el resultado preliminar de la autopsia se vuelve un elemento central dentro de la causa judicial. El diagnóstico de “traumatismo encefalocraneano grave” da cuenta de un impacto contundente en la zona craneal, lo que explicaría por qué los equipos de emergencia no pudieron revertir el desenlace al arribar al lugar del hecho.

La investigación judicial continúa su curso a la espera de estudios complementarios que permitirán completar el informe definitivo. Estas pericias serán claves para precisar las condiciones exactas en las que ocurrió el choque y determinar si existieron factores adicionales que hayan influido en la tragedia.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que sigue reuniendo pruebas, registros y testimonios para reconstruir en detalle lo sucedido. En paralelo, la muerte de Ernestina Pais sigue generando conmoción en el ambiente artístico y mediático, en un hecho que impactó de lleno en la opinión pública.

Con el avance de las actuaciones, cada nuevo elemento incorporado busca aportar claridad a un episodio que aún presenta interrogantes. Por el momento, el resultado preliminar de la autopsia se consolida como una de las piezas fundamentales para comprender la mecánica de un accidente que terminó con una vida de manera abrupta.

¿Ernestina Pais manejaba con la licencia inhabilitada en el accidente mortal?

Mientras avanza la investigación para determinar con precisión qué ocurrió en la trágica muerte de Ernestina Pais, continúan surgiendo nuevos detalles vinculados a su situación al momento del siniestro.

En las últimas horas se confirmó que la conductora tenía la licencia de conducir inhabilitada. La medida de suspensión había sido tomada el 8 de abril, tras un episodio vial ocurrido el 3 de marzo en la esquina de avenida del Libertador y Las Heras, en Vicente López, donde se negó a realizar el test de alcoholemia.

El dato fue difundido por el periodista Nico Helber en sus redes sociales y cobró mayor repercusión luego del fallecimiento de Pais, ocurrido el viernes por la noche, cuando el Honda City que manejaba fue impactado por una formación del Tren de la Costa.

En este contexto, la Justicia continúa trabajando para reconstruir con exactitud la mecánica del hecho y establecer cómo se produjo el accidente. También intenta determinar si la inhabilitación de la licencia tuvo o no alguna incidencia en el siniestro, aunque por ahora no hay confirmación oficial que vincule ambos elementos.

     

 

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