Impacto por el resultado de la primera autopsia a Ernestina Pais: qué reveló sobre la causa de su muerte

En este contexto, el resultado preliminar de la autopsia se vuelve un elemento central dentro de la causa judicial. El diagnóstico de “traumatismo encefalocraneano grave” da cuenta de un impacto contundente en la zona craneal, lo que explicaría por qué los equipos de emergencia no pudieron revertir el desenlace al arribar al lugar del hecho.

La investigación judicial continúa su curso a la espera de estudios complementarios que permitirán completar el informe definitivo. Estas pericias serán claves para precisar las condiciones exactas en las que ocurrió el choque y determinar si existieron factores adicionales que hayan influido en la tragedia.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que sigue reuniendo pruebas, registros y testimonios para reconstruir en detalle lo sucedido. En paralelo, la muerte de Ernestina Pais sigue generando conmoción en el ambiente artístico y mediático, en un hecho que impactó de lleno en la opinión pública.

Con el avance de las actuaciones, cada nuevo elemento incorporado busca aportar claridad a un episodio que aún presenta interrogantes. Por el momento, el resultado preliminar de la autopsia se consolida como una de las piezas fundamentales para comprender la mecánica de un accidente que terminó con una vida de manera abrupta.

¿Ernestina Pais manejaba con la licencia inhabilitada en el accidente mortal?

Mientras avanza la investigación para determinar con precisión qué ocurrió en la trágica muerte de Ernestina Pais, continúan surgiendo nuevos detalles vinculados a su situación al momento del siniestro.

En las últimas horas se confirmó que la conductora tenía la licencia de conducir inhabilitada. La medida de suspensión había sido tomada el 8 de abril, tras un episodio vial ocurrido el 3 de marzo en la esquina de avenida del Libertador y Las Heras, en Vicente López, donde se negó a realizar el test de alcoholemia.

El dato fue difundido por el periodista Nico Helber en sus redes sociales y cobró mayor repercusión luego del fallecimiento de Pais, ocurrido el viernes por la noche, cuando el Honda City que manejaba fue impactado por una formación del Tren de la Costa.

En este contexto, la Justicia continúa trabajando para reconstruir con exactitud la mecánica del hecho y establecer cómo se produjo el accidente. También intenta determinar si la inhabilitación de la licencia tuvo o no alguna incidencia en el siniestro, aunque por ahora no hay confirmación oficial que vincule ambos elementos.