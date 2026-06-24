Marley entrevistó a Messi en el Mundial 2026 y cometió un insólito error

La falla no tardó en convertirse en tema de conversación en las redes, donde los internautas reaccionaron con ironía y humor. Entre los mensajes que aparecieron en la publicación se destacaron comentarios como: “Con el micrófono apagado”, “Se olvidó de prender el micrófono, Marley” y “Alguien se olvidó de prender el micrófono”. Las observaciones se multiplicaron en cuestión de minutos y el episodio terminó viralizándose.

A raíz de este inconveniente, una parte importante de la entrevista debió difundirse mediante subtítulos para que pudiera comprenderse el intercambio entre el conductor y el futbolista. Mientras tanto, Ian Lucas se mostró atento durante toda la nota y observó a Messi con una evidente admiración, en una escena que también llamó la atención de los seguidores.

Durante la conversación, Marley destacó el extraordinario rendimiento del delantero argentino y le consultó por su impresionante cifra goleadora en el certamen. “¿Qué se siente meter cinco goles en apenas dos partidos?”, le preguntó. Ante eso, Lionel Messi respondió: “Sí, arrancamos muy bien. Estamos todos juntos en esta, mis compañeros, mi familia, dándole una alegría a la gente”.

Más adelante, el conductor remarcó el gran nivel que exhibe el capitán a pocos días de cumplir un nuevo año de vida. “Estás mejor que nunca a los 38 años y a dos días de cumplir 39”, señaló. Sin embargo, el jugador evitó poner el foco en su edad y contestó de manera sencilla: “Yo no juego pensando en eso”.

Sobre su próximo cumpleaños -que es hoy-, Marley quiso saber cómo lo celebraría en plena competencia. “¿Qué hacemos en el cumpleaños? ¿Vas a estar acompañado?”, consultó. Entonces, Messi explicó: “No, nada. Estamos acá. La vamos a pasar con los compañeros, con el grupo. Normalmente toca pasarlo en una concentración. Nada especial”.

Antes de finalizar el encuentro, el conductor le dedicó una muestra de afecto que resumió el sentimiento de buena parte de los hinchas argentinos: “Te amamos todos los argentinos”.

Cuál es la postura de Marley sobre Florencia Peña y su continuidad en Luzu TV

El escándalo que estalló alrededor de Florencia Peña tras comunicar una información incorrecta sobre la salud de Jorge Messi sigue sumando capítulos. La conductora quedó en el centro de la polémica luego de anunciar por error la muerte del padre de Lionel Messi durante una transmisión de Luzu TV.

Si bien la actriz reconoció rápidamente la equivocación y ofreció disculpas públicas, el episodio tuvo consecuencias inmediatas. Con el paso de las horas se confirmó el levantamiento de El Show del Verano y también la salida de quienes integraban el programa. En ese contexto, Fernando Burlando, representante legal de la artista, sostuvo que existen herramientas jurídicas para avanzar contra la empresa en caso de que ella lo considere necesario y remarcó que "podría iniciar una demanda si quisiera".

Mientras la controversia seguía creciendo, una de las opiniones más buscadas era la de Marley, compañero de conducción de Peña en el ciclo. Sin embargo, el presentador, que se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial para Telefe, eligió mantenerse alejado de la discusión y evitó pronunciarse públicamente durante varios días.

Esa postura alimentó rumores sobre un supuesto conflicto entre ambos. Incluso, Ángel de Brito contó en LAM (América TV) que la actriz se habría sentido dolida por la ausencia de apoyo de quien considera un amigo cercano. "Nos dijeron que la relación estaba dañada", señaló el periodista al referirse a las versiones que surgieron tras el abrupto final del programa.

Finalmente, Marley rompió el silencio desde territorio estadounidense y fue contundente al afirmar: "Sin Flor no hay show del verano". Además, adelantó: "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema". Consultado sobre su relación con la actriz, respondió: "Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto".