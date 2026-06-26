Nico Occhiato y el staff de Luzu dejan la cobertura Mundial tras el reclamo millonario de Flor Peña

“Lo dijeron ellos”, señaló el panelista, descartando que el regreso de Occhiato y sus compañeros tenga que ver con lo que se generó en las últimas semanas tras la falsa noticia al aire que dio Flor Peña sobre el padre de Messi.

De esta manera, una vez terminado el partido de Argentina frente a Jordania el sábado, el conductor y su equipo regresarían al país para seguir con sus transmisiones en vivo desde el estudio en Buenos Aires.

"Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", había aclarado Nico Occhiato en su descargo el día después de lo sucedido con la actriz al aire y la falsa noticia sobre el padre del futbolista, desmintiendo algunos rumores de una caída masiva de sponsors en su canal de streaming.

Qué pasará con Marley y su reunión con Nico Occhiato

En medio de las dudas que se plantearon con respecto al futuro de Marley en Luzu y el programa El show del verano, que ya dejó de salir al aire, el conductor le respondió un mensaje a Ángel de Brito y aclaró cuál es su postura al respecto.

"Estoy en Dallas grabando notas. Estoy pasado de grabaciones para el programa. Sin Flor no hay Show del verano”, indicó Marley aclarando su postura con respecto al programa tras el escándalo.

En ese sentido, adelantó que la próxima semana se reunirá cara a cara con Nico Occhiato para definir la situación. "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", señaló el animador mientras cubre para Telefe el Mundial 2026 con su ciclo Por el mundo.

Y sobre las versiones de cortocircuito con Flor Peña, Marley dejó en claro que su vínculo sigue intacto: “Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto”, concluyó.