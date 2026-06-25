Yanina Latorre reveló el detrás de la versión de crisis entre Antonela Roccuzzo y Messi: "Yo sé que..."

Y dejó en claro que esos trascendidos de conflicto no tienen ningún sentido: "Como siempre se está tratando de ensuciar a la pareja y decir que están crisis", aseguró.

La conductora remarcó cómo hacen desde las redes para que no se generen versiones de una supuesta crisis: "Ni bien Antonela sube el primer comentario, la respuesta es la de él para no dar lugar a ningún comentario, porque por ahí si ella sube algo y el pibe justo estaba entrenando para el Mundial no vaya a querer Dios que estén separados", señaló.

"También digamos que las parejas se pelean, discuten, se enojan, por más que sean Messi y Antonela", observó la conductora sobre la dinámica que existe en cualquier relación.

El especial saludo de Antonela Roccuzzo a Messi por su cumpleaños

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al publicar un emotivo mensaje dedicado a Messi, capitán de la Selección Argentina, por sus 39 años.

A través de sus redes sociales, la rosarina compartió un emotivo video dedicado a su esposo, en el que recopiló distintos momentos familiares, viajes, celebraciones y escenas cotidianas junto al futbolista y sus hijos.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió con sentimiento Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram.

El romántico mensaje fue acompañado también con una serie de imágenes que recorren la hermosa familia que construyeron junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.