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"Gracias, vida", el último posteo de Ernestina Pais antes de su impactante muerte

Ernestina Pais atravesaba uno de los mejores momentos de los últimos años, luego de una larga lucha contra las adicciones. Su último posteo en redes sociales reflejaba esa felicidad y hoy cobra un significado especial tras el trágico desenlace que conmocionó al mundo del espectáculo.

26 jun 2026, 23:34
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Gracias, vida, el último posteo de Ernestina Pais antes de su impactante muerte

"Gracias, vida", el último posteo de Ernestina Pais antes de su impactante muerte

Gracias, vida, el último posteo de Ernestina Pais antes de su impactante muerte

"Gracias, vida", el último posteo de Ernestina Pais antes de su impactante muerte

La muerte de Ernestina Pais conmocionó este viernes 26 de junio al mundo del espectáculo. La conductora falleció tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en un paso a nivel de San Isidro, cuando el Honda Civic que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa. De acuerdo con la información que trascendió hasta el momento, se dirigía hacia Tigre para cumplir con una nueva función teatral.

La actriz atravesaba un presente laboral muy positivo gracias a El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari con la que recorría distintos escenarios del Gran Buenos Aires junto a Juan Palomino, Romina Gaetani y Rochi Igarzábal.

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Horas antes del fatal episodio, Ernestina había compartido en sus historias de Instagram una publicación relacionada con ese momento profesional. En la imagen aparecía junto a Palomino anunciando la incorporación de nuevas fechas para la gira de la obra, un proyecto que la entusiasmaba especialmente.

Sobre la fotografía escribió: "Se agregan destinos. ¡Gracias, vida!". Ese terminó siendo el último mensaje que publicó en sus redes sociales antes del accidente que puso fin a su vida, mientras se dirigía a cumplir con un nuevo compromiso teatral.

Cómo reaccionó José María Muscari a la muerte de Ernestina Pais

En LAM (América TV), Ángel de Brito reconstruyó cómo fueron los últimos movimientos de Ernestina Pais antes del accidente y, justamente, reveló que se dirigía a cumplir con una nueva función de El divorcio del año, la obra que protagonizaba con gran entusiasmo.

Según la información que compartieron en el programa, José María Muscari, director del espectáculo, recibió la noticia con profundo dolor y se trasladó de inmediato al lugar del siniestro.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hecho ocurrió en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en el partido bonaerense de San Isidro. Por motivos que aún intentan determinarse, el Honda Civic que conducía Ernestina fue embestido por una formación del Tren de la Costa cuando cruzaba las vías.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales y los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de la periodista, que era la única ocupante del vehículo. En la escena trabajaron bomberos, peritos y personal policial, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez para esclarecer cómo ocurrió el fatal accidente.

     

 

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