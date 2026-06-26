"Gracias, vida", el último posteo de Ernestina Pais antes de su impactante muerte

Cómo reaccionó José María Muscari a la muerte de Ernestina Pais

En LAM (América TV), Ángel de Brito reconstruyó cómo fueron los últimos movimientos de Ernestina Pais antes del accidente y, justamente, reveló que se dirigía a cumplir con una nueva función de El divorcio del año, la obra que protagonizaba con gran entusiasmo.

Según la información que compartieron en el programa, José María Muscari, director del espectáculo, recibió la noticia con profundo dolor y se trasladó de inmediato al lugar del siniestro.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hecho ocurrió en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en el partido bonaerense de San Isidro. Por motivos que aún intentan determinarse, el Honda Civic que conducía Ernestina fue embestido por una formación del Tren de la Costa cuando cruzaba las vías.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales y los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de la periodista, que era la única ocupante del vehículo. En la escena trabajaron bomberos, peritos y personal policial, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez para esclarecer cómo ocurrió el fatal accidente.