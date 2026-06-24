Wanda Nara reveló el gesto más noble que tuvo con Mauro Icardi en el peor momento de la guerra

Yanina Latorre le consultó si ella tiene la voluntad de alcanzar un acuerdo y ahí Wanda sorprendió a todos con un ejemplo de su accionar en busca de alcanzar la paz con el padre de sus hijas.

"Te voy a dar un ejemplo: hace una semana le mandé al ahora manager y abogado de Mauro en Italia dos clubes que están interesados en Mauro. Me han llamado, me han contactado”, confesó.

Y en ese sentido amplió: "A pesar de toda la situación a mí no me interesa que él esté mal. Esto ni Ana lo sabía ni nadie, fue hace una o dos semanas”.

"Yo soy una mina que no tiene ningún problema pero me molesta que salgan a ensuciarme. Si hay algo que soy es intachable como madre", remarcó Wanda Nara.

Wanda Nara hundió a Mauro Icardi con los turcos

En charla con Yanina Latorre y su equipo, Wanda Nara liquidó a Mauro Icardi al recordar las charlas que tenía con él sobre Turquía. “Él está sin club al día de hoy”, enfatizó.

Y agregó picante: "Ni Mauro quiere estar en Turquía, si yo les muestro los chats que tengo de Mauro y la única vez que quiso separarse de mí fue cuando le propuse el contrato de Turquía, me dijo que estaba loca, que era un país de mier..".

"Yo hice a toda mi familia enamorarse de Turquía. A él no le gusta Turquía, ni conocía el país, no le gusta el equipo, la liga, ni los turcos", concluyó categórica sobre el futbolista que es muy querido por la hinchada del club Galatasaray.