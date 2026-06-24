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Wanda Nara reveló el gesto más noble que tuvo con Mauro Icardi en el peor momento de la guerra

Wanda Nara habló en SQP sobre la tensión judicial con Mauro Icardi y sorprendió al contar la reciente acción que tuvo con su ex pese a las diferencias.

24 jun 2026, 08:50
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Wanda Nara reveló el gesto más noble que tuvo con Mauro Icardi en el peor momento de la guerra

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Wanda Nara reveló el gesto más noble que tuvo con Mauro Icardi en el peor momento de la guerra

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran en pleno conflicto judicial por la cuota alimentaria de sus hijas y que se vio aún más tensionado por la lesión de rodilla de una de sus hijas.

En ese contexto, la mediática sorprendió al contar por primera vez el noble y reciente gesto que tuvo con su ex en el momento de mayor tensión entre las partes.

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Wanda Nara comentó que hace unos días recibió llamados de clubes para contratar a Mauro Icardi y que ella misma se le trasladó el ofrecimiento al manager y abogado del futbolista de Italia.

"¿No está la chance de que tomen un café por las nenas?", le consultó Nicolás Peralta en Sálvese Quien Pueda (América Tv). A lo que la mediática comentó: "En el último escrito lo que pidió la Justicia es que seamos nosotros dos los que tratemos de resolver las cosas porque cuando nos ponemos de acuerdo se resuelven".

Yanina Latorre le consultó si ella tiene la voluntad de alcanzar un acuerdo y ahí Wanda sorprendió a todos con un ejemplo de su accionar en busca de alcanzar la paz con el padre de sus hijas.

"Te voy a dar un ejemplo: hace una semana le mandé al ahora manager y abogado de Mauro en Italia dos clubes que están interesados en Mauro. Me han llamado, me han contactado”, confesó.

Y en ese sentido amplió: "A pesar de toda la situación a mí no me interesa que él esté mal. Esto ni Ana lo sabía ni nadie, fue hace una o dos semanas”.

"Yo soy una mina que no tiene ningún problema pero me molesta que salgan a ensuciarme. Si hay algo que soy es intachable como madre", remarcó Wanda Nara.

Wanda Nara hundió a Mauro Icardi con los turcos

En charla con Yanina Latorre y su equipo, Wanda Nara liquidó a Mauro Icardi al recordar las charlas que tenía con él sobre Turquía. “Él está sin club al día de hoy”, enfatizó.

Y agregó picante: "Ni Mauro quiere estar en Turquía, si yo les muestro los chats que tengo de Mauro y la única vez que quiso separarse de mí fue cuando le propuse el contrato de Turquía, me dijo que estaba loca, que era un país de mier..".

"Yo hice a toda mi familia enamorarse de Turquía. A él no le gusta Turquía, ni conocía el país, no le gusta el equipo, la liga, ni los turcos", concluyó categórica sobre el futbolista que es muy querido por la hinchada del club Galatasaray.

     

 

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