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Se conocieron las impactantes imágenes de la hija de Wanda Nara e Icardi accidentada y en una camilla

En DDM mostraron fuertes fotografías de Francesca en medio de una nueva avanzada judicial de Mauro Icardi contra Wanda Nara, y el escándalo familiar sigue creciendo.

24 jun 2026, 08:00
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Se conocieron las impactantes imágenes de la hija de Wanda Nara e Icardi accidentada y en una camilla

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Se conocieron las impactantes imágenes de la hija de Wanda Nara e Icardi accidentada y en una camilla

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena mediática esta semana, y no precisamente por la audiencia fallida que no consiguió acercar posiciones entre ambos sobre el pago de la cuota alimentaria por parte del futbolista. Esta vez, el foco se instaló en un tema mucho más delicado: el estado de salud de su hija Francesca, quien en las últimas horas sufrió una lesión en la rodilla.

En un primer momento, trascendió que se trataba de una posible rotura de ligamentos, pero con el correr de las horas la información fue variando. Ya durante este martes, se confirmó que el diagnóstico apuntaba a un daño en los meniscos de la menor. En ese contexto, más tarde comenzaron a circular imágenes de la niña en plena consulta con un especialista, lo que terminó de encender la polémica.

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Todo se originó a partir de los dichos de Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, quien en el aire de Bondi Live relató que su cliente había llevado a su hija mayor al traumatólogo al notar que tenía dificultades para caminar. En ese marco, lanzó una declaración contundente: “Lo que tenía la nena eran los ligamentos rotos y la madre no se había dado cuenta y pretendía que le pagáramos una multa”.

Mientras tanto, desde las redes, la periodista Naiara Vecchio señalaba que Wanda Nara estaba angustiada al enterarse por televisión del accidente de Francesca. En paralelo, en DDM (América TV) se difundió un escrito presentado por las abogadas de Icardi, acompañado de estudios médicos y fotografías que aportaron nuevos elementos al conflicto.

“Último momento, Mauro Icardi estaría pensando en demandar a Wanda Nara por negligencia”, informaron en el ciclo de Mariana Fabiani, donde además leyeron presentaciones judiciales en las que se habla de “negligencia, falta de cuidado de su hija Francesca, incumplimiento de deberes maternos y de utilizar a las nenas para monetizarlas”.

El conflicto entre ambos, lejos de apaciguarse, sigue escalando. Según se expuso en el programa, cada uno mantiene posturas enfrentadas tanto en lo legal como en lo familiar. Mientras Wanda reclama que la Justicia obligue al futbolista a regularizar la cuota alimentaria de sus hijas, Icardi sostiene su pedido de restitución internacional y se niega a abonar hasta que no se establezca un monto fijo.

En medio de este escenario cada vez más tenso, la situación de Francesca sumó un nuevo capítulo que reavivó el enfrentamiento. En El Diario de Mariana resumieron el ida y vuelta judicial: "Wanda manda a las nenas con Mauro, a los días se queja ante el Juez Hagopián de que no la lleva a equitación, Mauro contesta con su abogada Elba".

Luego, el panelista Santiago Riva Roy agregó detalles del informe médico y de la consulta realizada por el futbolista: "'No solo las llevé a un médico, las llevé con mi médico, una eminencia, que dijo que no está indicada la equitación'". También explicó que el especialista detectó la lesión: "Ahí la ves a la nena, le da que tiene rotos los meniscos de una de las rodillas. Wanda no lo sabía".

Finalmente, cerró con una aclaración sobre el cuadro clínico: "Los ligamentos están conservados, pero el menisco no".

Cuál fue el noble gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi en medio del eterno enfrentamiento tras su escandalosa separación

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas sigue escalando en tensión, un escenario que además se vio atravesado por la reciente lesión de rodilla de una de las niñas, lo que sumó sensibilidad al vínculo entre ambos.

En ese contexto, la mediática llamó la atención al revelar un gesto poco conocido que tuvo con su ex pareja en medio del momento más delicado del conflicto.

Según contó, en los últimos días recibió llamados de distintos clubes interesados en contratar a Mauro Icardi, y decidió trasladar personalmente esa información al entorno del futbolista en Italia, más precisamente a su representante legal y manager.

En el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), Nicolás Peralta le preguntó: "¿No está la chance de que tomen un café por las nenas?". Allí, Wanda Nara respondió: "En el último escrito lo que pidió la Justicia es que seamos nosotros dos los que tratemos de resolver las cosas porque cuando nos ponemos de acuerdo se resuelven".

Luego, ante la consulta de Yanina Latorre sobre si está dispuesta a acercar posiciones, sorprendió al relatar su accionar reciente: "Te voy a dar un ejemplo: hace una semana le mandé al ahora manager y abogado de Mauro en Italia dos clubes que están interesados en Mauro. Me han llamado, me han contactado”.

Y cerró con firmeza: "Yo soy una mina que no tiene ningún problema pero me molesta que salgan a ensuciarme. Si hay algo que soy es intachable como madre".

     

 

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