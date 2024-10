El desgarrador llanto de Pamela David al recordar a su hermano fallecido: "Perdimos la batalla"

"A nosotros nos pasó. Yo esa batalla la perdí e invitar gente que la gana, es importante para mí. En nuestro caso, tuvimos la oportunidad de sostener económicamente el tratamiento, de llevarlo a los mejores lugares y aún así, perdimos", confesó entre lágrimas la conductora del canal de Palermo.

Asimismo, Pamela David confió acongojada: "Sus padres hicieron todo lo posible hasta los 18 años pero después, la ley ya no se los permite. En algún momento logramos internarlo y cuando salió, quisimos reinsertarlo pero no es tan fácil como se piensa".

En tanto, la entrevistada también emocionada y empática con el dolor de David y tantas otras familias, expresó: "Lamentablemente no existen lugares que den ayuda integral. La ley dice que hay que cerrar los hospitales mentales porque es una manera de estigmatizar a los pacientes. No. Eso no está bien, hay que mejorarlos, armar comunidades terapéuticas. Es una necesidad urgente".

El conmovedor mensaje de Pamela David tras la muerte de Adrián Serantoni

Con el comienzo de este 2024, el 2 de enero pasado Pamela David se lamentó por la triste noticia de la muerte de Adrián Serantoni, uno de los creadores Pasión de Sábado (América TV), y escribió un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram.

La conductora publicó una foto junto a su familia y los hermanos Serantoni, y expresó: "Que en paz descanses, Adrián querido...Y que Dios te dé la paz para afrontar semejante hecho doloroso, Pablo Serantoni".

"Noticias tan inesperadas como tristes me sacuden. La vida es hoy, no hay derecho a mal gastarla, a renegar, a hacernos mala sangre. Tengo ganas de abrazarte mucho, Pablito", agregó la comunicadora.

"Que triste LPMQLP. Me dejaste junto a Pablo a mi pompón de amor. Sos un pedacito de nuestra familia", cerró emotiva David, en referencia a su perro que fue un regalo del productor.