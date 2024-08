María Becerra explicó en un show por qué se fue de las redes sociales

"Les quiero agradecer esto, por ser tan lindo público. Por habernos recibido tan bien, para nosotros su cariño significa un montón", concluyó.

Recordemos que el 30 de julio a través de una serie de posteos, la propia Becerra dejó asentado su alejamiento de las plataformas.

"Me voy de esta red social", comenzó el hilo de X y detalló su decisión: “He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico".

“Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo!”, se refirió a los mensajes que recibe a diario.

"Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL", confesó.

La cantante decidió darle un pare al hate que está recibiendo con su decisión de dejar las redes sociales: “Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de aca. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor”.

Becerra dio a entender que abandonara principalmente su cuenta de X, donde más sufre de las críticas, y que le confiará su cuenta de Instagram a una persona de su confianza para que suba contenido elegido por ella.

“Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”, cerró.

Furia apuntó a María Becerra, los fans le pararon el carro y quedó expuesta de la peor manera

El pasado fin de semana, Furia y Emma Vich estuvieron en Vorterix, a donde asistieron para participar de una fiesta en la cual promocionaban Borracha, el tema que María Becerra realizó junto a Gloria Trevi.

En Toda, el programa de Alex Caniggia en el streaming Carajo, la entrenadora de crossfit aseguró que la cantante tenía que concurrir a ese evento, pero pegó el faltazo.

"Emma Vich me invitó al lanzamiento de Borracha de María Becerra. Yo le digo '¿está seguro?'. Y me dice: 'Sí, me invitaron, si querés venir, vení'. Entonces fui, como cualquier ser humano común entramos esperando a que en algún momento caiga María Becerra, y nunca vino", sostuvo.

De hecho, Furia afirmó que tuvo que subirse al escenario y suplir la ausencia de María Becerra. "Nos subimos al escenario Emma y yo. Nos comimos toda la noche ahí. Jamás pensé que me iba a subir al escenario de la Plop y así fue. No sé por qué no fue pero no está bueno dejar pagando a la gente. Yo tuve que divertir a su gente...", manifestó.

Ante las declaraciones de la ex Gran Hermano, los fans de María Becerra reaccionaron y le explicaron que se trató de una fiesta temática, que no incluía la participación de la artista.

"Ella piensa que una fiesta temática de un artista significa que el artista efectivamente va a estar ahí no se puede ser tan plateada", "Alguien que le avise que si en la Plop van a presentar el tema de María Becerra, no significa que ella debía estar ahí", "Furia fue engañada a la fiesta Plop... que risa, nadie le dijo que no iba María Becerra", "Que desconsiderada María Becerra al no suspender su gira por España para ir a la Plop", fueron los comentarios de los usuarios en Twitter tras los dichos de la estratega.