El detalle en los Premios Martín Fierro 2023, que evidenció que no querían a Alfa levantando el Oro

Alfa, Nacho Castañares, Daniela Cellis, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y La Tora fueron de los afortunados hermanitos (el resto ni siquiera fueron invitados a la ceremonia) que subieron para recibir enorme reconocimiento. Pero, al parecer, el hombre de Tigre no tenía que estar ahí.

Según contó Disney en Fuera de joda, el programa de streaming de Telefe, en la mesa de Gran Hermano no estaba el nombre de Alfa porque no lo habían convocado para estar en esa ubicación en el salón del Hilton. "No tenía papelito en la mesa", señaló Poggio.

El hombre de Tigre fue en calidad de panelista de Polémica en el bar, el histórico programa de Gerardo Sofovich, que conduce Marcela Tinayre en las noches de América TV.

Todo parece indicar que no estaba acordado que Alfa sea parte de la mesa de los ex GH, pero él se sentó igual y aprovechó para subir al escenario cada vez que nombraban al realtiy.

Gran Hermano.jpg

La novia de un destacado personaje que entró de colada a los premios Martín Fierro 2023: "No tenía invitación"

En una entrevista con PrimiciasYa, Delfina Wagner, la novia del ex Gran Hermano Walter Alfa Santiago, reconoció que se infiltró en el hotel Hilton de Buenos Aires para ser parte de la gran fiesta de la televisión, los premios Martín Fierro 2023.

"Una noche excelente. Estoy disfrutando de haber podido pasar", expresó la joven, que no estaba sentada en la mesa de Alfa sino en otra.

"Él está allá en su mesa, así que estoy yendo y viniendo. Yo vine porque decidí que quería venir, que podía venir. Alfa, que es mi novio, estaba invitado", agregó.

Al ser consultada por los controles de ingreso, Delfina explicó: "Como yo soy la pareja de Alfa, que sí estaba invitado, entramos sin ningún problema. No es que yo me metí. La invitación fue para mi pareja y yo entré con él".

La joven comentó que aceptó ubicarse en una mesa distinta a la de Alfa porque efectivamente ella no tenía invitación. "Yo no me voy a tomar el atrevimiento de ir a la mesa de Telefe. Por eso, estoy acá", aseguró.

Al finalizar, Delfina remarcó que el ex Gran Hermano fue quien le permitió acceder a la fiesta de la TV. "No tengo silla numerada, porque no tenía acreditación, pero estoy porque entré con él. Vine con él y me voy con él", cerró.