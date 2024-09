El difícil momento de Wanda Nara a pocas horas de su vuelta a la televisión

Es así, que durante el domingo la mediática mostró una foto de su hija Isabella Icardi en recostada sobre sobre sus piernas en el sillón y escribió: "Cachorrita de mamá".

hijas de Wanda Nara enfermas

La misma imagen, la acompañó con emojis de un termómetro dando a entender que la pequeña tenía fiebre. Como si eso fuera poco, también publicó una foto de Francesca, que se encontraba en la misma situación.

"Sin dormir, cuidando a mis pequeñas", expresó finalmente la conductora durante la mañana del lunes, tas una noche agitada.

Wanda Nara sin dormir

Wanda Nara dio detalles inesperados sobre el polémico peinado de Susana en su debut: "Existe el espejo"

Susana Giménez regresó a la televisión y su vuelta se convirtió en tendencia en redes. Todos hablaron del cabello de la diva y analizaron por qué tuvo tanta repercusión el pelo que lució la conductora en su primer programa.

Miguel Romano, el peluquero histórico de la diva, no tardó en alinear su opinión con las críticas que invadieron las redes. En el programa Socios del Espectáculo (El Trece), el estilista no ocultó su malestar: “Había momentos en los que me dolía mucho verla, no sé cómo ella se dejó hacer eso”, lanzó, dejando en claro su descontento.

Romano fue aún más contundente y calificó el peinado como “un pelo de muñeca abandonada, un pelo muerto”. “No me gustó nada, ha sufrido mucho”, sentenció el peluquero, quien estuvo a cargo del icónico look de Susana durante años.

Y ahora la que habló y dio detalles inesperados fue Wanda Nara. La nueva conductora de Bake Off Argentina que arranca el próximo lunes a las 22hs por Telefe con su versión de famosos, dijo a PrimiciasYa: “A veces pagan el plato roto los peinadores, si a mí me peinan y yo un minuto antes digo ‘pero no, a mí me gusta más así porque lo vi en un desfile’, que creo que fue algo así que pasó, después somos nosotras las que decidimos, existe el espejo”.

“¿Pero se lo recomendaste vos?”, se le consultó y la conductora explicó: “Yo tengo a mi peinador hace un montón y nos lo prestamos porque ella está mucho tiempo grabando, de hecho hoy tenía que hacer unas cositas y mi peinador fue, volvió”.

“Él es alguien que no está acostumbrado y justo el día que salió todo eso había fallecido su padre, escuchar todo ese golpe de la prensa cuando no sos conocido es muy fuerte”, dijo sobre el estilista que la peina tanto a ella como a Susana.