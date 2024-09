El peluquero de Susana Giménez se defendió tras recibir duras críticas por el peinado de la diva

Uno de los panelistas del ciclo conducido por Karina Mazzocco le consultó: "¿Pero eso batido lo pensaste vos? Le vemos como un remolino falso que Susana no tiene".

"La propuesta la quería ella. Es como ilógico pensar que va a salir con algo que no le gusta. Ella quería un peinado despeinado. Es un peinado desestructurado, no armado, quería estar con el pelo más lacio", le respondió.

"Ella decidió estar con un look más relajado", aseguró en otro momento de la comunicación el peluquero. "Esa fue la sensación que vi desde casa. Pareció como algo apurado, como que no terminaron de peinarla", comentó otro de los panelistas.

"Ella estuvo peinada y maquillada desde las cuatro de la tarde. No hubo un error, eso estuvo pensado así. Yo la peiné, ella se pasó el secador, los fijamos y salió", le contestó.

¡Las destrozó! Las críticas de Miguel Romano sobre los peinados de Susana Giménez y María Becerra

Susana Giménez regresó a la televisión el domingo después de varios años y en medio de una gran expectativa. Miguel Romano, ex estilista de la conductora, no anduvo con vueltas al analizar su peinado y fue muy crítico con su look.

"Me quitó el sueño cuando la vi. No sé quién le puso esas extensiones. Para colocar unas buenas extensiones como yo le colocaba tenés que fijarte primero qué pelo tiene. Hay que buscar la misma textura y grosor de pelo", tiró el conocido peluquero en charla con el programa Intrusos, América TV.

"A Susana cuando yo le colocaba le buscaba pelo, tiene que ser exactamente igual. No saben un cara.. del pelo de Susana", añadió el coiffeur. Y continuó sobre el vínculo que se cortó con la animadora: "Estoy esperando que me llame, me habrán dado vacaciones. Así sale, que la vi ayer y se me caían las lágrimas".

"Siempre marqué tendencia, la cambiaría totalmente, ella es muy hermosa de cara", sacó chapa Miguel Romano. Y explicó: "Son muchos años que la conozco a Susana, tenemos algo en común. No estoy enojado, estoy dolorido, hay gente que piensa que la sigo peinando".

Y también cuestionó el look de María Becerra: "Llamó la atención el pelo, el reportaje fue medio cho.. A María Becerra también le daría un hachazo en la cabeza. Una actriz o cantante juega mucho con el pelo".

"Me llamaban y mandaban mensajes diciendo: Miguel, qué le pusiste. Yo nada. Susana fue estrella con el pelo y tiene que seguir. El pelo dio más que hablar que el reportaje a los jugadores", indicó al borde de las lágrimas Miguel Romano, quien sobre el final recordó la pérdida hace tres meses de su gran compañera de vida, Mercedes López Paredes.