Wanda Nara defendió a Maru Botana tras las duras acusaciones: "Me atreví a decirle que..."

"No quiero entrar en polémicas, pero a mí me duele mucho cuando a veces se habla de alguien y esa persona no se defiende. Un poco fui yo que le dije a Maru que los cachetazos viene y no te defendes. La conocí a Maru en estos meses que estamos haciendo el programa y es un ser espectacular. Es una mujer increíble y por eso me atreví a decirle que diga la suya y que la gente la conozca, porque a veces el que calla otorga", comenzó diciendo Wanda ante la consulta de este medio.

Y detalló: "Yo sé que yo a veces soy muy de responder y hay gente que no. Le dije a Maru que haga algo corto y preciso, y un día se fue a correr temprano, me levanto y veo que hizo ese video. Le dije que no era para tanto y que me sentía culpable, pero bueno hay que sacar todo eso porque a veces todo eso que uno guarda, te enferma".

"Como compañera es increíble, como mamá es alucinante porque trae a sus hijos a las grabaciones... Hay que tener un poco de respeto porque yo creo que todo el mundo está dejando de hacer un montón de cosas para hacer esto. Y como siempre digo, nadie tiene el poder de decir 'esta sí o esta no'. Nadie. Ponele que Susana Giménez diga 'no quiero a Wanda en Telefe', hablaría mal de ella y no es así. Las estrellas que yo conozco no tienen el poder de decir no quiero a una persona o a la otra, y este medio es muy chiquito y nos conocemos todos", cerró Wanda Nara.

Maru Botana le respondió a Jimena Monteverde con un fuerte video: "Es mentira"

Jimena Monteverde avivó una feroz interna con su colega Maru Botana en una entrevista y hasta la acusó de dejarla fuera de un programa televisivo con Coco Carreño.

En este sentido, Maru grabó un video que compartió en Instagram y donde se defendió de las picantes declaraciones de su colega. "Solo un ratito de expresarles lo que siento gracias besos a todos", indicó en su posteo.

"No se si es la forma, el momento o lugar. Solamente para decirles que llega un momento que ya no aguanto más gente hablando mal de mi, difamándome, diciendo cosas que no son ciertas", comenzó Botana su extenso descargo.

"Entonces llega un momento de esta vida a que tengo ganas de hablar. Primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decir las cosas que uno piensa, es lo que les enseño a mis hijos día a día, que cuando tienen un problema lo hablen cara a cara", afirmó.

Y remarcó: "No hay nada más feo que difamar y hablar mal de alguien sin estar la persona, que es lo que me está pasando. A vos Jimena no te conozco, en mi vida te vi la cara, yo nunca saqué un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados".