El doloroso mensaje de Daniel Agostini por la trágica muerte del cantante tropical Huguito Flores

Huguito Flores choque.jpg

Es así que ni bien se confirmó el fallecimiento del cantante y casi toda su familia, su colega Daniel Agostini no pudo más que despedir angustiado a su amigo Huguito Flores y los suyos con un doloroso mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"No se puede describir la tristeza que tengo por devastadora noticia, Huguito Flores y su familia, Dios los tenga en su regazo y su gloria. Que en paz descansen. No hay palabras, no hay consuelo, te vamos a extrañar queridísimo Huguito!!" escribió en una placa blanca con la tipografía en negro junto a la imagen de una cinta de luto.

Daniel Agostini poteo muerte de Huguito Flores.jpg

Quién era Huguito Flores, el cantante que murió en un accidente junto a su familia

Huguito Flores, El Super, nació el 1° de noviembre de 1965 en Campo Gallo, Santiago del Estero. Comenzó su carrera musical de chico hasta que el género guaracha lo consagró.

En los 90 conformó su primer grupo musical, Fenyxs, pero en 2003 recibió una propuesta para sumarse a otra banda, El Super Quinteto, que dos años después cambió su nombre a El Super y en 2007 pasaron a llamarse El Super de Oro.

Fue recién en el 2017, y luego de más de una docena de discos, que Huguito decidió comenzar su carrera como solista. Su primer disco llegó en 2020: Te sigo enamorando, que consiguió el galardón Disco de Oro y Platino.

Huguito Florez

En su canal de YouTube cuenta con 182 mil suscriptores y entre sus grandes éxitos se destacan Manos de Tijera, con 35 millones de visualizaciones, y Te hubieras ido antes, con 28 millones.

El pasado viernes se había casado Carina Soledad Enríquez, quien también perdió la vida en el trágico accidente.

Flores viajaba a Buenos Aires. Horas antes, había compartido un video en sus redes sociales donde invitaba a sus seguidores a asistir a un evento en José C. Paz este 21 de septiembre. También tenía otras fechas confirmadas por toda la Provincia.