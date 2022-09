El drama de Nicole Neumann tras sus vacaciones: volvió mareada y dopada

“Bueno, acabo de aterrizar, en estado ‘clonaze’, porque en los vuelos largos, si no, no llego del miedo, y acá estoy, no puedo manejar”, indicó.

Nicole, como muchas otras personas, suele tomar un ansiolítico para enfrentar vuelos largos y poder estar en calma. Esta vez, el efecto de la pastilla duró mucho más de lo planificado. Pero nada de eso borra las días espectaculares y super románticos que vivió en la Costa Amalfitana.

Embed

El video del blooper de Nicole Neumann y Manu Urcera en plena cena romántica

Instalada en el viejo continente desde fines de agosto pasado acompañando a su futuro marido, el piloto automovilístico Manu Urcera, en diversas carreras de las que está participando, Nicole Neumann aprovechó para reunirse con su hermana sueca, como así también con Geraldine y su marido quienes viven desde hace algunos meses en Europa. Pero claro que los tortolitos también se hacen un tiempo para pasear y disfrutar de los hermosos paisajes italianos.

Es así que casi a diario, la jurado de Los 8 escalones del millón viene compartiendo desde sus redes sociales diferentes postales y videos de sus andanzas en los diferentes destinos de Italia, como Milán, Roma o Imola.

image.png

En tanto, en las últimas horas, Nicole Neumann se mostró más que romántica desde la costa amalfitana junto a Manu Urcera a la luz de la luna en un lujoso restó junto al más puro mar azul a través de un posteo con varias fotos y videos, con la solo inscripción "Noche en Amalfi".

Pero sucedió algo que no estaba previsto. En la grabación de uno de los videitos con imágenes supuestamente casuales donde se los ve junto al mar en una de las mesas del restó, Nicole olvidó silenciar su teléfono celular. “Ustedes charlen, casual”, se escucha perfectamente la voz de la persona que graba a Neumann y Urcera, mientras ellos simulan estar charlando. ¡Puede pasar!