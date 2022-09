El drama de Santiago Giorgini: se incendió su casa mientras dormía la siesta

En su perfil de Instagram, León compartió una profunda reflexión: “¡Estamos sanos y salvos! ¡Estamos vivos! Jamás imaginé que alguna vez tendría que escribir algo así”, expresó junto a una imagen donde se la ve con barbijo tomada de la mano del cocinero.

"Ayer a la tardecita el motor del secarropas se quemó, empezó a prenderse fuego y siguió propagándose; nosotros dormíamos la siesta”, relató y continuó: “Las chicas por suerte no estaban -haciendo referencia a sus hijas-, los vecinos gritaban y no escuchábamos nada. Santi de pronto se despertó aturdido, bajó, yo lo seguí. Todo era humo. No veíamos nada. Fue una pesadilla de esas de las que una se levanta empapada en sudor”, resumió y finalizó: “La vida es un regalo precioso. Gracias, Universo, por dejarnos seguir acá”.

El drama de Santiao Giorgini.jpg

Las impactantes fotos de cómo quedo la casa de Santiago Giorgini

Tras la repercusión que generó la noticia, León agradeció la preocupación y destacó que la idea de contar lo que les ocurrió es generar conciencia.

“Tantos pero tantos mensajes contando que también se van a dormir dejando lavarropas, secarropas y lavavajillas en funcionamiento”, señaló y reflexionó: “Repitamos juntas ‘Nunca más voy a dejar artefactos en funcionamiento si no estoy cerca para poder controlarlos’”.

El drama de Santiao Giorgini. 2 jpg.jpg