El dramático video de Coti Romero en un momento de angustia, llanto y preocupación

Embed

"¡No papá, me vas a arrancar la oreja!", dice Coti en el video, en el cual se ve a su papá con una pinza en la mano, tratando de retirar un aro de la oreja de su hija. "¡Me vas a reventar la oreja!", exclama luego, desesperada y asustada.

Finalmente, según se observa en la grabación, el papá de la correntina logra sacarle todos los aros de la oreja, aunque ella termina llorando por el terror que tuvo de sufrir alguna lesión.

Coti Romero confirmó que estuvo con Nacho Castañares y blanqueó la estrategia para ocultar su romance

Días atrás se conoció un video polémico de Nacho Castañares y Coti Romero en un boliche. En la grabación, la correntina se acerca al joven de Almagro y le roba un beso.

Pese a tratarse de un material contundente, la ex Gran Hermano estuvo en LAM, le consultaron al respecto y ella negó todo, con la picardía que la caracteriza.

“Esto con Nacho fue porque me pide un chicle y yo le digo si, tengo acá y le muestro el mío. Somos amigos, y no le pase tampoco el chicle, se lo mostré, el me hizo la seña como que lo iba a agarrar pero no lo agarró”, dijo el programa de Ángel de Brito.

Coti insistió que no fue un beso lo que se ve en el video. “Es por la perspectiva del video, pero ni siquiera se ve, es un video súper mega borroso. No es un beso”, remarcó.

Sin embargo, en una nota con E! Now, Coti confirmó que se besó con Nacho e incluso reveló que planearon una excusa para negar todo: “Los dos íbamos a decir que fue simplemente por un chicle, que uno le había pedido el chicle al otro”, sostuvo.

Y finalizó: “La otra era decir no me acuerdo, no sé qué fue lo que pasó. Todavía no entiendo cómo se vio tanto porque los dos estábamos en plena oscuridad".