El drástico cambio de vida de Fernanda Iglesias: "Es algo que siempre quise hacer"

"Tengo ganas de cambiar. Me voy a probar suerte a España. Todavía no sé de qué voy a trabajar", añadió Iglesias, que viajará con su hija más grande.

"Ya saqué el pasaje. Cumplí 50 años y dije: 'no tengo mucho tiempo más'. Tengo mi trabajo, me va bien, pero esto era algo que siempre quise hacer. Me voy con mi hija más grande y la idea es que después viaje el resto de la familia", cerró, entusiasmada.

En LAM (América TV), Ángel de Brito anunció que una nueva angelita se incorporará la semana que viene al ciclo, y para sorpresa de todas, una de las actuales panelistas también les dio una sorpresa: reveló que abandonará el ciclo a fin de año

Para el asombro de todas, Ángel comenzó contando que se enteró este lunes mismo de la noticia, y decidió compartirla con todas en vivo para ver su reacción.

"Muchos de los que están en el control se acaban de enterar en este momento. Fueron dos años maravillosos, estuvo buenísimo, no me pelee con ninguna, las quiero mucho estoy feliz, pero creo que esta bueno en esta profesión probar cosas nuevas", reveló Pía Shaw luego de que Ángel revele que se trataba de ella.

"Quedé helada", aseguró Yanina Latorre; y Nazarena Vélez se lamentó porque cosechó una muy buena relación con su compañera: "La amo a Pía es todo lo que está bien", indicó.

Tras dedicarle sólo palabras de agradecimiento y buenos deseos para lo que viene, el conductor reveló que la personalidad que se incorpora la semana que viene al ciclo para ser una nueva angelita será Marixa Balli.