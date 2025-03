El durísimo mensaje con el que Lali Espósito reapareció en las redes tras el escándalo con Eial Moldavsky

Lo cierto es que ante esta situación, la primera reacción de Espósisto fue dejar de seguirlo en redes sociales, como así también a sus compañeros del programa. Asimismo, Migue Granados confirmó luego en su stream el enojo de Lali y le dio la razón.

Así las cosas, con este telón de fondo, en las últimas horas Lali Espósito reapareció desde su cuenta de X con un mensaje repleto de emoción, así como también con una certera doble lectura.

Allí compartió un texto para referirse a su próximo disco, que al mismo tiempo puede leerse como una sutil respuesta al escándalo. "Ojalá les guste. Ojalá vean el alma que le puse. Ojalá disfruten. Ojalá me entiendan. Ojalá se emocionen. Ojalá se identifiquen", escribió.

Pero la picante doble respuesta con la que pareció disparar contra el universo del streaming y las redes sociales fue: "Ojalá vibren muy de verdad. De VERDAD. Y cuando digo de verdad me refiero a ESO que las redes no pueden (ni podrán) describir jamás".

Y como para responderle de alguna manera a Eial Moldavsky, ante la consulta de una usuaria pidiéndole un adelanto de alguna frase de su nuevo material, Lali respondió picante con una clara indirecta para el hijo del cómico: "Si no me da gracia ya no me río".

Migue Granados expuso el enojo de Lali Espósito tras el escándalo por los dichos de Eial Moldavsky

Esta semana, Lali Espósito estuvo en boca de todos por los dichos de Eial Moldavsky en Olga. El joven contó detalles de un encuentro sexual con una famosa y dio a entender que se refería a la estrella del pop.

Ante el revuelo, el hijo de Roberto Moldavsky hizo un fuerte descargo. "Vengo a ofrecer unas disculpas publicas que creo que la situación amerita. También quizás un poquito de contexto de mi parte pero, sobre todo, disculparme que creo que es lo mas importante", expresó.

En una nota con Intrusos (América TV), Migue Granados, responsable de Olga, se refirió al escándalo. "Eial se quería matar. Me dio mucha vergüenza lo que pasó", afirmó el conductor de Soñé que volaba.

El humorista reveló que se comunicó con la artista para disculparse. "Hablé con Lali y le pedí perdón", agregó.

Migue precisó que Lali estaba furiosa por el enorme revuelo que generaron los dichos de Eial. "Está caliente con lo que pasó. Tiene razón. Es una vergüenza", sentenció.