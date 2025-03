La contundente reacción de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tras el escándalo con Eial Moldavsky

Claro que ante el aluvión de críticas hacia Moldavsky desde las redes sociales, Eial atinó a pedirle disculpas a Lali desde la virtualidad y aseguró que la historia en realidad era un invento. "Pido disculpas a todos los que vieron mi video, para mí es incómodo verlo. Está horrible verme hablar así de la intimidad, no me gusta para nada y me causa mucho rechazo verme a mí mismo", admitió.

Claro que tras ello, esta mañana Eial volvió a disculparse en Sería Increíble (Olga), junto a Nati Jota, quien también fue criticada por no detener el relato durante el streaming.

Así las cosas, a pesar de las reiteradas disculpas de Moldavsky, tanto Lali Espósito como su actual novio, el joven periodista Pedro Rosemblat, tomaron una radical medida y dejaron de seguir en redes a Eial. Y si bien Espósito por el momento no se expresó públicamente sobre el escándalo, su gesto fue más que elocuente.

Eial Moldavsky expuso detalles picantes de su romance con una famosa y todos señalaron a Lali Espósito

Al aire en Sería Increíble, el programa matutino de Olga, Eial Moldavsky ventiló detalles picantes de su affaire con una famosa y en las redes sociales todos apuntaron a Lali Espósito.

“Nos conocimos en un evento de bebidas, veníamos hablando por TikTok”, comenzó diciendo el conductor. Aunque no hizo referencia de forma directa a la artista, señaló que se trataba de "una actriz verificada".

“Salimos después del evento, fuimos a un bar del centro, la cita anduvo muy bien y vino a mi casa”, continuó.

Ante el asombro de sus compañeros, Eial fue por más y sumó: "Vamos a mi casa. Duerme en mi casa. Duerme desnuda”.

“¿Te practicó sexo oral?”, quiso saber Homero Pettinato. Algo sonrojado, el hijo de Roberto Moldavsky respondió de forma afirmativa.

Eial recordó que la mujer de su historia le hizo una propuesta bastante interesante, que él rechazó: "Me dice: 'Me tengo que ir a España, ¿venís?'. Fue muy osado. Me decía: 'vení conmigo, yo me ocupo de todo'".

"¡Es Lali!", exclamó Homero tras las pistas que dio su compañero. "No, lo hubiera dicho", acotó Nati Jota. "No lo diría ni en pedo”, remató el muchacho.