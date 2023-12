El duro motivo por el cual Gastón Trezeguet no quiere que Viviana Colmenero participe en Gran Hermano 2023

“Viviana estuvo un montón de tiempo que no quería saber nada con la vida, pero ningún ex participante habla bien cuando se aleja de todo, cuando caen en la cuenta que el programa los ayudó y no lo supieron aprovechar”, expresó Trezeguet al ser consultado por el tema en Por si las moscas (AM 1110).

Viviana Colmenero.jpeg

Asimismo, Gastón le pidió a Viviana un poco de introspección: “Hay que hacer un poco de autocrítica a ver si alguna vez respondió bien a un debate, si hablaste bien del programa”. “Pero no porque sea un reclamo de la producción, sino que, si desapareciste, después no te quejes”, disparó contundente el actual productor de Gran Hermano 2023.

Por último, Trezeguet marcó su postura a diferencia de la ex hermanita: “Yo siempre estuve al pie de cañón tratando de mantenerme como referente del programa. Pero si te alejaste durante 15 años del formato, y cuando de pronto explota y le va bien querés sumarte, no pretendas que después te tengan como referente”, concluyó.

Gastón Trezeguet.jpeg

Rating: cuánto midió el regreso de Gran Hermano 2023

Este lunes se abrieron nuevamente las puertas de la casa más famosa del país y comenzó una nueva edición de Gran Hermano por la pantalla de Telefe que alcanzó picos de 21.4 puntos de rating.

El reality que supo que ser un éxito increíble en su edición 2022, volvió con la conducción de Santiago del Moro y recibió a 20 nuevos participantes para la competencia, a los que hoy se sumarán dos más.

Por su parte, el clásico ciclo de preguntas de El Trece, Los 8 escalones, conducido por Guido Kaczka, obtuvo 7.7 puntos de rating compartiendo horario con Gran Hermano.

Gran Hermano 2023

El programa también se podrá seguir las 24 horas a través de DIRECTV y los jugadores que participen del mismo cobrarán 300 mil pesos por cada mes que permanezcan dentro del juego.

En cuanto al streaming, con Lucila La Tora Villar reaccionando en vivo a la primera gala del reality, alcanzó 223 mil visualizaciones durante la transmisión.