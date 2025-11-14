El primer gesto público de amor de Martín Demichelis hacia Facundo Bono, su primogénito
El ex de Evangelina Anderson mostró su faceta más íntima al dedicarle un mensaje especial a su primogénito. Mirálo en esta nota.
Martín Demichelis, quien hace poco tiempo dejó su rol cómo DT de Rayados de México y este año se separó de Evangelina Anderson, mostró su lado más tierno en redes sociales al realizar un emotivo gesto público de amor.
Le dejó un "Me gusta" a su primogénito, Facundo Bono, quien nació fruto de una relación anterior a la que "Demi" tuvo con la actual participante de MasterChef Celebrity. El ex jugador millonario reconoció su paternidad poco antes del comienzo de la pandemia.
“Lo que quema por dentro también es lo que alumbra por fuera. Ardo. Me transformo. No busco encajar. Busco encender. Es mi manera de seguir vivo. Y el resto… mejor que lo diga el silencio”, escribió el tatuador en Instagram junto a una serie de fotos que hicieron reaccionar a Martín.
Es la primera vez que Demichelis utilizó una plataforma pública para mostrar su cariño a su primogénito. La publicación generó una ola de reacciones positivas y los usuarios reconocieron el rol de Martín como padre.
Cabe recordar que la existencia de Facundo se confirmó en agosto del año 2024, cuando el joven hizo un descargo en las redes en el que contó su historia y reconoció ser “el bastardo”. En ese entonces también aclaró que tenía un buen vínculo con sus hermanos y la mujer del exjugador.
Cómo supo Facundo que era el hijo de Martín Demichelis
Según contó el joven en sus redes sociales, las primeras dudas sobre su progenitor surgieron en 2012, lo que generó "momentos de oscuridad". Todo se aclaró en 2019, cuando enfrentó a su madre y confirmó la identidad de su papá. Automáticamente, Facundo se puso en contacto Martín y desde ahí entablaron una relación que creció de a poco.
Bono asegura que no guarda remordimiento con su madre por el ocultamiento y que la ama profundamente. Si bien reconoce que, en un punto, todos sus problemas giraban en torno a su identidad, asegura que pudo sanar y perdonar a su mamá: la describe como una luchadora y su sostén.
La relación con Demichelis se extendió a toda la familia: conoció a sus hermanos, a Evangelina, a sus tíos y primos de Córdoba. Incluso, acompañó a su padre en partidos importantes cuando aun dirigía al conjunto de Nuñez y pudo celebrar la obtención de títulos junto a su nueva familia.