El primer gesto público de amor de Martín Demichelis hacia Facundo Bono, su primogénito

Cabe recordar que la existencia de Facundo se confirmó en agosto del año 2024, cuando el joven hizo un descargo en las redes en el que contó su historia y reconoció ser “el bastardo”. En ese entonces también aclaró que tenía un buen vínculo con sus hermanos y la mujer del exjugador.

Hijo de Martín Demichelis

Cómo supo Facundo que era el hijo de Martín Demichelis

Según contó el joven en sus redes sociales, las primeras dudas sobre su progenitor surgieron en 2012, lo que generó "momentos de oscuridad". Todo se aclaró en 2019, cuando enfrentó a su madre y confirmó la identidad de su papá. Automáticamente, Facundo se puso en contacto Martín y desde ahí entablaron una relación que creció de a poco.

Bono asegura que no guarda remordimiento con su madre por el ocultamiento y que la ama profundamente. Si bien reconoce que, en un punto, todos sus problemas giraban en torno a su identidad, asegura que pudo sanar y perdonar a su mamá: la describe como una luchadora y su sostén.

La relación con Demichelis se extendió a toda la familia: conoció a sus hermanos, a Evangelina, a sus tíos y primos de Córdoba. Incluso, acompañó a su padre en partidos importantes cuando aun dirigía al conjunto de Nuñez y pudo celebrar la obtención de títulos junto a su nueva familia.